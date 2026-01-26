CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'ta Cengiz Ünder: Gerçekten çok üzgünüm!

Beşiktaş'ta Cengiz Ünder: Gerçekten çok üzgünüm!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda İkas Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar bu mücadeleden 2-2'lik skorla beraberlikle ayrılırken karşılaşmanın ardından Cengiz Ünder değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2026 Pazartesi 22:24
Beşiktaş'ta Cengiz Ünder: Gerçekten çok üzgünüm!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda İkas Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar bu mücadeleden 2-2'lik skorla beraberlikle ayrılırken karşılaşmanın ardından Cengiz Ünder değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE CENGİZ ÜNDER'İN SÖZLERİ:

Maça iyi başladık, golle başladık. İlk golden sonra bir tane daha atabilsek daha farklı olurdu. Üst üste goller yiyince moralimiz düştü. Kesinlikle kazanmalıydık. Son dakikalarda fırsat da geldi ama yapamadık. Gerçekten çok üzgünüm. Fiziksel olarak artık iyi durumdayım. Kendimi de iyi hissediyorum ama berabere kaldık. Gol atmış olmamın bir önemi yok. Bu maçları kaybetmemeliyiz. Taraftarımızdan gerçekten özür dileriz. Ben bu maç gerçekten üzüldüm.

