Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, İkas Eyüpspor maçının ardından siyah-beyazlı kulübün ara transfer dönemi çalışmalarına ilişkin konuştu.

26 Ocak 2026 Pazartesi 23:27
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlıların 2-2 berabere kaldığı ikas Eyüpspor maçı sonrası transfer gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Forvet transferi hakkında konuşan Yalçın, "Transfer planlamalarımız var. Oyuncularla görüşüyoruz. Sona geldiğimiz oyuncular vardı ama %95'e %5 oluyor, bazen alamıyorsunuz. Seviye üstü takıma katkı yapacak oyuncular almak istiyoruz. herkes çalışıyor. Biz, yönetim, herkes çalışıyor. Umarım eksik bölgeleri kalan sürede 3-4 oyuncu ile doldurabiliriz." dedi.

"EKONOMİK TARAFINA BAKMAK LAZIM"

Devre arasında oyuncu transfer etmenin zorluğuna değinen deneyimli teknik adam, "8 taneye yakın oyuncu ile ayrıldık. Zaten büyük bölümü planlamada yoktu. Çok da önemli kayıplar yaşamadık. Stoper, sol bek, merkez orta saha, forvet, kenar... 3-4 tanesini bulduk ama alamadık. Son dakikada işler bozuldu. Çalışıyoruz ama ekonomik tarafına da bakmak lazım."ifadelerini kullandı.

"60 MİLYON EURO AVANTAJ SAĞLADIK"

Takımdan ayrılan yıldız isimlerle ilgili açıklamalar yapan Beşiktaş teknik direktörü, "Abraham ve Rafa Silva'nın ayrılmaları neredeyse bundan sonrası için 60 Milyon euro avantaj sağladı. Bir değişim süreci söz konusu, ayrılma konusunda doğru şeyler yaptık. Yer doldurma konusunda çok hızlı hareket edemiyoruz. Devre arası transfer kolay değil. Kime gitsek 20 milyon euro, 30 milyon euro isteniyor. Yaz transferi olsa durum başka olurdu. Çalışıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz." sözlerini sarf etti.

