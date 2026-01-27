Fotomaç yazarları, Eyüpspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında İkas Eyüpspor ile Beşiktaş, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaştı. Siyah-beyazlılar deplasmanda ikas Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 33'e, Eyüpspor ise 15'e yükseltti. Fotomaç yazarları, Eyüpspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi. (BJK Spor haberleri)
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2026 Salı 07:20 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2026 Salı 08:44
Kayserispor karşısında son dakika golüyle kazanmak Beşiktaş adına çok kıymetliydi. Moral getirdi, nefes aldırdı.
Kartal Kayra'yı özellikle beğeniyorum; mücadele ediyor, korkmuyor. Maç başladı, Beşiktaş oyunu rakip yarı sahaya yıkmaya çalıştı. Ancak böyle oynarken en büyük tehlike kontra ataktır.
Ama sorunlar bitmedi. İlk maçtan beri aynı problem, hâlâ çözüm yok. Golden sonra Eyüpspor'un pozisyonları arttı. İlk yarıda bu kadar pozisyon verilmez. İkinci yarıya Eyüpspor fırtına gibi başladı. 45–55 arası adeta direklerin savaşıydı.
Taylan Bulut'un 6 milyon Euro'luk bir oyuncu gibi değil, amatörce penaltı yaptırması ise ayrı bir facia. İnsan ister istemez soruyor: Bu takım nasıl kuruldu? Emre Akbaba oyuna girince merkez tamamen çöktü.
Zaten sıkıntılı olan orta saha, tamamen Eyüpspor'un kontrolüne geçti. Şans mı, kader mi, tartışılır. İdari ve mali açıdan o kadar kötü bir kadro mühendisliği yapıldı ki, artık kötü yazmak bile insanın içinden gelmiyor.
Ama kayyımla yönetilen bir Eyüpspor'u bile yenemiyorsan, artık bu camianın sesine kulak vermek zorundasın. Bu iş böyle gitmez.
MUSTAFA ÇULCU - GOL İPTALİ YANLIŞ!
Beşiktaş'ın kıpırdanmış, biraz istek biraz arzusu, acele sonuca gitme telaşı dışında ne bir oyun planı ne bir sistemi var. Kaleci Jankat'ın hatasını iyi değerlendiren Orkun'un vuruşu ve golü klastı.
Kaleci Ersin'in hatasını görünce, kalecilerin ayak tekniklerini geliştireyim derken ellerini kullanmayı mı unuttular? diye düşünmeden edemedim.
Bu; Ersin'e güvenerek "gelecek planlamamız içinde kaleci Mert yok" diyebilmek cesaret işi!
Bence Beşiktaş'ın yapmış olmak için transfer yapmasına hiç gerek yok.
Bundan daha kötü olamaz. Sezon sonu için oyuncu tespitleri yapıp kadroyu yenilemeli.
Kayyum atanmış Eyüpspor ise mevcut kadrosu ile centilmence mücadele etti. Daha organizeydi.
Savunmada doğru pozisyon aldılar.
Kontra çıkıp, topu Umut'la buluşturup gol aradılar, bunda da başarılı oldular. Oyunu hiç bozmadılar, Emre Akbaba girince pas oyununda etkili oldular.
Sergen hoca "Ben ne yapabilirim elimdeki kadro bu" dercesine oyunu bizim gibi seyretti. Tribünlerin tepkisi çok sertti. Cengiz'le Beşiktaş biraz hareketlendi. Beraberlik geldi. Yasin Kol son zamanların en tartışılan hakemi. Eyüpspor'un attığı tertemiz golü VAR'da Sarper Barış Saka ile skandal bir kararla iptal ettiler.
Kalesinden çıkarak yüksek topla bilerek oynayan ama kalitesiz müdahale yapan kaleci Ersin'den Umut'a giden top ofsayt olmaz. Aksini düşünseler bile Umut'un oyuna veya rakibe müdahale edip etmediğini izleme için hakemi VAR'a çağırması kararı onun vermesi gerekirdi.
Nereden ele alsak tam bir rezalet.
MHK Başkanı sunumlarında VAR'da % 90 başarılıyız diye dursun şu pozisyonu bile çözmekten acizler!
Eyüpspor lehine verdiği penaltı çok netti ve en doğru kararıydı.
Özellikle son bölümde yaptıklarını görünce berbat bir hakemsin Yasin Kol dedirtti.
TURGAY DEMİR - ÇATLADI, ÇATLAYACAK!
Eyüpspor'da Başkan Murat Özkaya ve 2. Başkan Fatih Kulaksız tutuklanmış. Maddi, manevi dengeler bozulmuş.
Hal böyleyken kompakt bir ekip haline gelmeyi başarmışlar. Yani dertlerini unutup lige sarılmışlar.
Dün maç boyu mücadeleyi hiç bırakmadılar.
Buna karşılık transfer dönemi stratejisini "Giden çok, gelen yok" şeklinde özetleyebileceğimiz Beşiktaş ise ilk yarıyı önde tamamlamasına rağmen doğrudüzgün pozisyon bulamadı.
Kanatlardaki Rashica ve Jota Silva'ya bir kez dahi bekledikleri toplar atılmadı. Orta alanda yapılan etkisiz paslaşmalarla koca 45 dakika geldi geçti.
İkinci yarıya Eyüpspor daha etkili başladı ve önce beraberliği yakalayıp ardından da öne geçti.
Sergen Yalçın, Cengiz, Salih ve Mustafa'yı oyuna alırken ne kadar doğru yaptıysa, takımın kalite ortalamasını yükselten Cerny'i çıkartması o kadar yanlıştı.
İnanamadım…
Yağmurla birlikte kayganlaşan zeminde kora kor mücadeleler vardı ve ikinci yarı gerçekten zevkliydi.
Rıdvan ve Cengiz'in, gol olsa uzun süre unutulmayacak müthiş şutları direkte patladı. Eyüpspor'un iki golü ofsayta takıldı. Eyüpspor'un kazandığı penaltıda darbe dışarıda gibi geldi bana ama her halde VAR'dakiler en azından işin o tarafını kontrol etmişlerdir her halde!..
Sonuç olarak iki puan daha kaybeden Beşiktaş'ın görüntüsü iyi değil.
En az beş transfer şart gibi.
Rafa'dan iyi bir on numara, Gedson'dan iyi bir orta saha, Paulista'dan iyi bir stoper, Mert Günok'tan iyi bir yerli kaleci bulamazlarsa, Başkan Adalı ve Sergen Yalçın kimseye dertlerini anlatamazlar.
Çünkü milyonlarca Beşiktaşlı kahroluyor, üzülüyor.
Sabır taşı çatladı, çatlayacak.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.