CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Anderson Talisca'ya dev teklif geldi! Fenerbahçe için kararını verdi

Anderson Talisca'ya dev teklif geldi! Fenerbahçe için kararını verdi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, bir yandan da yıldız isimlere teklifler gelmeye devam ediyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Anderson Talisca'ya Suudi Arabistan'dan yüksek bir teklif yapıldığı öğrenildi. Sarı-Lacivertli yönetimin de yeni sözleşme önerdiği Brezilyalı yıldızın, transferle ilgili kararını verdiği belirtildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2026 Salı 09:11
Anderson Talisca'ya dev teklif geldi! Fenerbahçe için kararını verdi

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Anderson Talisca'ya Suudi Arabistan temsilcisi Al Taawon'un ciddi ilgi gösterdiği öğrenildi.

Anderson Talisca'ya dev teklif geldi! Fenerbahçe için kararını verdi

Körfez ekibinin, Brezilyalı yıldız futbolcuya yıllık 6 milyon eurodan 2 senelik cazip bir sözleşme teklif ettiği ifade edildi.

Anderson Talisca'ya dev teklif geldi! Fenerbahçe için kararını verdi

Sarı-Lacivertli yönetimin de Talisca'yı takımda tutmak adına harekete geçtiği ve 2 yıllık yeni kontrat önerdiği belirtildi.

Anderson Talisca'ya dev teklif geldi! Fenerbahçe için kararını verdi

Ancak Fenerbahçe'nin teklifinin, Al Taawon'un sunduğu rakamdan yıllık 1 milyon euro daha düşük olduğu kaydedildi.

Anderson Talisca'ya dev teklif geldi! Fenerbahçe için kararını verdi

Buna rağmen Talisca'nın maddi şartlardan ziyade sportif hedefleri ön planda tuttuğu vurgulandı.

Anderson Talisca'ya dev teklif geldi! Fenerbahçe için kararını verdi

Takvim'de yer alan habere göre; 31 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'de mutlu olduğu ve kulüpte kalmaya sıcak baktığı aktarıldı.

Anderson Talisca'ya dev teklif geldi! Fenerbahçe için kararını verdi

Teknik heyetin de Brezilyalı oyuncunun takımda kalmasını istediği öğrenildi.

Anderson Talisca'ya dev teklif geldi! Fenerbahçe için kararını verdi

Yönetimin, tecrübeli yıldızla yapılan görüşmelerde olumlu geri dönüş aldığı belirtildi.

Anderson Talisca'ya dev teklif geldi! Fenerbahçe için kararını verdi

Talisca'nın, Fenerbahçe'nin sunduğu teklife "evet" dediği gelen bilgiler arasında yer aldı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Usta yazardan Sergen Yalçın'a eleştiri! Usta yazardan Sergen Yalçın'a eleştiri! 08:46
''Gol iptali yanlış!'' ''Gol iptali yanlış!'' 07:20
Yalçın'dan transfer açıklaması! Yalçın'dan transfer açıklaması! 01:29
Sergen Yalçın: Başına ciddi işler açılabilir! Sergen Yalçın: Başına ciddi işler açılabilir! 01:29
Adalı: Panik transferi yapmayacağız Adalı: Panik transferi yapmayacağız 01:29
F.Bahçe'ye Ademola Lookman müjdesi! F.Bahçe'ye Ademola Lookman müjdesi! 01:29
Daha Eski
Eyüpspor'un iptal edilen golü için flaş sözler: Skandal! Eyüpspor'un iptal edilen golü için flaş sözler: Skandal! 01:29
Beşiktaş deplasmanda berabere kaldı! Beşiktaş deplasmanda berabere kaldı! 01:29
F.Bahçe'den Tottenham'ın yıldızına transfer kancası! F.Bahçe'den Tottenham'ın yıldızına transfer kancası! 01:29
Beşiktaş maçında gol ofsayta takıldı! Beşiktaş maçında gol ofsayta takıldı! 01:29
F.Bahçe'de flaş En-Nesyri gelişmesi! F.Bahçe'de flaş En-Nesyri gelişmesi! 01:28
Livakovic Girona'yı karıştırdı! Livakovic Girona'yı karıştırdı! 01:28