Anderson Talisca'ya dev teklif geldi! Fenerbahçe için kararını verdi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, bir yandan da yıldız isimlere teklifler gelmeye devam ediyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Anderson Talisca'ya Suudi Arabistan'dan yüksek bir teklif yapıldığı öğrenildi. Sarı-Lacivertli yönetimin de yeni sözleşme önerdiği Brezilyalı yıldızın, transferle ilgili kararını verdiği belirtildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Ancak Fenerbahçe'nin teklifinin, Al Taawon'un sunduğu rakamdan yıllık 1 milyon euro daha düşük olduğu kaydedildi.
Buna rağmen Talisca'nın maddi şartlardan ziyade sportif hedefleri ön planda tuttuğu vurgulandı.
Takvim'de yer alan habere göre; 31 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'de mutlu olduğu ve kulüpte kalmaya sıcak baktığı aktarıldı.
Teknik heyetin de Brezilyalı oyuncunun takımda kalmasını istediği öğrenildi.
Yönetimin, tecrübeli yıldızla yapılan görüşmelerde olumlu geri dönüş aldığı belirtildi.
Talisca'nın, Fenerbahçe'nin sunduğu teklife "evet" dediği gelen bilgiler arasında yer aldı.
Bu sezon 30 maçta görev alan Anderson Talisca, 17 gol 3 asistlik katkı sağladı.
