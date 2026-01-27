Werder Bremen-Hoffenheim maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'da 19. hafta mücadelesinde Werder Bremen ile Hoffenheim karşı karşıya geliyor. Sahasında oynayacağı bu kritik maçta alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Werder Bremen, 18 puanla 15. basamakta bulunuyor. Deplasmanda galibiyet arayacak Hoffenheim ise 36 puanla 3. sıradaki konumunu koruyarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Peki, Werder Bremen-Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

WERDER BREMEN-HOFFENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'da 19. haftada oynanacak Werder Bremen-Hoffenheim maçı 27 Ocak Salı günü saat 22.30'da başlayacak.

WERDER BREMEN-HOFFENHEIM MAÇI HANGİ KANALDA?

Weser-Stadion'da oynanacak Werder Bremen-Hoffenheim maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.