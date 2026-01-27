CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'den En-Nesyri transferi için dev talep!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de takımdan ayrılması beklenen Youssef En-Nesyri'de belirsizlik devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin Juventus ile anlaşma sağlamasına rağmen İtalyan ekibine gitmeyi kabul etmeyen Faslı golcüyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2026 Salı 11:37
Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, şu ana kadar üç transfer açıkladı.

Sarı-lacivertliler Lazio'dan Matteo Guendouzi, Samsunspor'dan Anthony Musaba ve Beşiktaş'tan Mert Günok'u renklerine bağladı.

Üç transferi peş peşe açıkladıktan sonra durgun bir döneme giren Kanarya, yaptığı transferlerin yanı sıra birçok oyuncusuyla da yollarını ayırdı.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, İrfan Can Eğribayat, Cenk Tosun, Rodrigo Becao, Sebastian Szymanski ve Burak Kapacak takımdan ayrıldı.

Sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılması beklenen isimlerden birisi de Youssef En-Nesyri…

Fenerbahçe, Faslı santrforun transferi için Juventus ile her konuda anlaşma sağlamıştı.

Anlaşmaya göre En-Nesyri, zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralanacaktı.

Ancak 28 yaşındaki forvetin bonservisiyle ayrılmak istemesi nedeniyle transfer gerçekleşmedi.

Youssef En-Nesyri için son günlerde devreye giren takımlarında biri de oyuncunun eski kulübü Sevilla oldu.

İspanyol basını, Fenerbahçe'nin En-Nesyri transferi için İspanyol ekibine sunduğu şartları duyurdu.

OrgulloBiri kaynaklı haberde sarı-lacivertliler, Youssef En-Nesyri için 20 milyon Euro satın alma opsiyonu içeren sezon sonuna kadar kiralama teklifinde bulundu.

Ayrıca sarı-lacivertlilerin, oyuncunun maaşının yarısından fazlasının karşılanmasını talep ettiği belirtildi.

İki kulüp arasında görüşmelerin devam ettiği ancak Sevilla'nın mali şartlarına uygun bir teklifi kabul edeceği ve orantısız maliyet içeren kiralama teklifini reddedeceği aktarıldı.

Sevilla'nın Faslı santrfor için istekli olduğu ve oyuncunun da eski takımına dönmeye sıcak baktığı vurgulandı.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
