Galatasaray'dan Icardi'ye yeni sözleşme şartı! Kabul ederse…

Galatasaray’dan Icardi’ye yeni sözleşme şartı! Kabul ederse…

Galatasaray yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Mauro Icardi için görüşmelere başladı. Başkan Dursun Özbek'in pazarlık masasında temel şartı belli oldu. İşte o şart... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2026 Salı 11:11
Galatasaray’dan Icardi’ye yeni sözleşme şartı! Kabul ederse…

Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mauro Icardi ile yeni kontrat için resmi temaslara başladı.

Galatasaray’dan Icardi’ye yeni sözleşme şartı! Kabul ederse…

Sarı-kırmızılıların bu süreçteki yol haritasını belirleyen isim ise Başkan Dursun Özbek oldu.

Galatasaray’dan Icardi’ye yeni sözleşme şartı! Kabul ederse…

Arjantinli yıldızın menajeri Elio Pino, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelerek Galatasaray'ın Fatih Karagümrük ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı karşılaşmayı tribünden takip etti. Ziyaretin ana gündemi ise Icardi'nin geleceğiydi.

Galatasaray’dan Icardi’ye yeni sözleşme şartı! Kabul ederse…

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Pino ile masaya oturan Özbek, 32 yaşındaki golcünün yıllık 10 milyon euro seviyesindeki maaşında yüzde 50 indirimi temel şart olarak sundu.

Galatasaray’dan Icardi’ye yeni sözleşme şartı! Kabul ederse…

Taraflar arasında pazarlıkların sürdüğü, görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanmasının beklendiği ifade ediliyor.

