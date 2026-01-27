Galatasaray’dan Icardi’ye yeni sözleşme şartı! Kabul ederse…
Galatasaray yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Mauro Icardi için görüşmelere başladı. Başkan Dursun Özbek'in pazarlık masasında temel şartı belli oldu. İşte o şart... (GS spor haberleri)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2026 Salı 11:11
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Pino ile masaya oturan Özbek, 32 yaşındaki golcünün yıllık 10 milyon euro seviyesindeki maaşında yüzde 50 indirimi temel şart olarak sundu.
Taraflar arasında pazarlıkların sürdüğü, görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanmasının beklendiği ifade ediliyor.
