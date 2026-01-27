TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’ta rota Bellegarde! Resmi teklif sunulacak

Beşiktaş, ara transfer döneminde orta sahayı güçlendirmek adına rotayı İngiltere'ye çevirdi. Foot Mercato'da yer alan haberlere göre siyah-beyazlılar, Wolverhampton Wanderers forması giyen Jean-Ricner Bellegarde ile yakından ilgileniyor.

2023 yılından bu yana Wolves'ta görev yapan 27 yaşındaki orta saha, takımının zorlu bir sezon geçirmesine rağmen bireysel performansıyla öne çıkıyor. Altı ay sonra ülkesiyle tarihi bir Dünya Kupası hedefi bulunan Bellegarde'ın, bu süreçte birçok kulübün radarına girdiği ifade ediliyor.

BEŞİKTAŞ İLK RESMİ ADIMI ATIYOR

Edinilen bilgilere göre Beşiktaş, Strasbourg'dan Wolverhampton'a transfer olan Bellegarde için ilk resmi teklifini İngiliz kulübüne sunmaya hazırlanıyor. Rakam netleşmese de siyah-beyazlıların oyuncuyu kış transfer döneminde kadroya katmak istediği belirtiliyor.

2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Wolves ile 2028 yılına kadar kontratı bulunan Bellegarde'ın, şu sıralar arka adale (hamstring) sakatlığı yaşadığı aktarıldı. Buna rağmen Beşiktaş'ın ilgisinin sürdüğü ve transfer şartlarının detaylı şekilde araştırıldığı kaydedildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Wolverhampton formasıyla 17 resmi maça çıkan Bellegarde, 1 gol kaydetti.

