Ziraat Türkiye Kupası
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Marmoush için dev yarışta! 3 talibi daha var

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Santrfor arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, Manchester City'nin yıldızı Omar Marmoush için nabız yokluyor. Sarı-lacivertliler, Mısırlı golcüde kiralık formülünü masaya koydu. Marmoush için dünya devleri de transfer yarışına dahil oldu. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Giriş Tarihi: 27 Ocak 2026 Salı 10:01
Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sona erdirmek isteyen Fenerbahçe, bir yandan Avrupa Ligi mesaisine odaklanırken diğer yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-lacivertliler, FCSB deplasmanında moral ararken hücum hattı için de kritik bir hamleye hazırlanıyor.

GOLCÜ ARAYIŞI
En-Nesyri'nin ayrılığı sonrası forvet rotasyonunu güçlendirmek isteyen yönetim, rotayı İngiltere'ye çevirdi.

Fenerbahçe'nin, Manchester City forması giyen Omar Marmoush ile ilgilendiği iddia edildi.

KİRALIK FORMÜLÜ MASADA
İngiliz basınında yer alan haberlere göre sarı-lacivertliler, tecrübeli oyuncu için nabız yokladı. Teknik heyetin hücumda elini güçlendirmek isteyen yönetimin, Marmoush'u sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya katmayı planladığı belirtiliyor.

Transfer için Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak hafta içi son maçların tamamlanmasının beklendiği aktarıldı.

DEVLER DE TAKİPTE
Sabah'ta yer alan habere göre, Mısırlı yıldızın durumunu Bayern Munich, Tottenham Hotspur ve Aston Villa gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de yakından izlediği ifade ediliyor.

75 MİLYON EURO'LUK TRANSFER
Marmoush, geçtiğimiz sezonun devre arasında Eintracht Frankfurt'tan Manchester City'ye 75 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Bundesliga'daki çıkışıyla dikkat çeken 26 yaşındaki golcü, City'de ise düzenli forma şansı bulmakta zorlandı.

SEZON PERFORMANSI
1.83 boyundaki Marmoush, bu sezon 17 maçta 483 dakika süre alırken 2 gol, 1 asist üretti. Mısırlı oyuncunun Manchester City ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

