Ziraat Türkiye Kupası
Fiorentina-Como MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fiorentina-Como MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Kupası son 16 turunda Fiorentina ile Como karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu eşleşmede hata yapmak istemeyen ekipler, tur biletini almak için sahaya çıkacak. Hangi takımın çeyrek finale yükseleceği merak edilirken, ligde beklentilerin altında kalan Fiorentina, kupa yolunda hata yapmak istemiyor. Bu sezon etkili bir performans ortaya koyan Como ise kupada da başarılı bir sezon geçirmenin yollarını arayacak. Futbolseverler merakla, "Fiorentina-Como maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Fiorentina-Como maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2026 Salı 10:44 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2026 Salı 10:45
Fiorentina-Como MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fiorentina-Como maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Kupası son 16 turunda Fiorentina ile Como, çeyrek final bileti için karşı karşıya geliyor. Tek maç üzerinden oynanacak bu kritik mücadelede iki ekip de hata yapmadan yoluna devam etmek istiyor. Ligde beklentilerin gerisinde kalan Fiorentina, kupayı telafi fırsatı olarak görürken; sezon boyunca dikkat çeken bir performans sergileyen Como ise bu çıkışını kupa arenasına taşımayı hedefliyor. Peki, Fiorentina-Como maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FIORENTINA-COMO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Kupası son 16 turunda oynanacak Fiorentina-Como maçı 27 Ocak Salı günü saat 23.00'te başlayacak.

FIORENTINA-COMO MAÇI HANGİ KANALDA?

Artemio Franchi'de oynanacak Fiorentina-Como maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FIORENTINA-COMO MAÇI CANLI İZLE

FIORENTINA-COMO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fiorentina: De Gea; Kouadio, Pongracic, Ranieri, Fortini; Mandragora, Nicolussi Caviglia; Solomon, Brescianini, Harrison; Piccoli

Como: Butez; Van Der Brempt, Carlos, Ramon, Moreno; Caqueret, Da Cunha; Kuhn, Baturina, Addai; Rodriguez

