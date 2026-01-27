Avustralya Açık'ta Aryna Sabalenka ve Alexander Zverev yarı finalde

CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Belaruslu Aryna Sabalenka ve Alman Alexander Zverev, yarı finale çıktı.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2026 Salı 11:41
Melbourne kentindeki turnuvanın 10. gününün sabah seansında çeyrek final maçları yapıldı.

Tek kadınlarda ikisi Avustralya Açık'ta olmak üzere 4 grand slam şampiyonluğu yaşayan Sabalenka, ABD'li Iva Jovic (29) ile karşılaştı.

Dünya 1 numarası Sabalenka, bir saat 29 dakika süren mücadeleyi 6-3 ve 6-0'lık setlerle 2-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Belaruslu raket, yarı finalde ABD'li Coco Gauff (3) ile Ukraynalı Elina Svitolina (12) arasındaki maçın galibiyle eşleşecek.

Geçen yılın finalisti Zverev (3) ise tek erkekler çeyrek finalinde ABD'li Learner Tien (25) ile mücadele etti.

Kariyerinin ilk grand slam zaferini hedefleyen Zverev, 3 saat 11 dakikada tamamlanan karşılaşmayı, 3-1 (6-3, 6-7, 6-1, 7-6) kazandı.

Zverev'in yarı finaldeki rakibi, İspanyol Carlos Alcaraz (1) ile Avustralyalı Alex de Minaur (6) maçının galibi olacak.

M. City maçı öncesi G.Saray'dan çarpıcı açıklama!
En-Nesyri'de son dakika! F.Bahçe'den dev talep
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
PKK'dan Barzanilere "iş birliği" çağrısı! Murat Karayılan İsrail'den mi hava desteği istedi? | Süreci hedef aldı: Barış olmaz
F.Bahçe'de Kante bekleyişi! Sözleşme detayları...
F.Bahçe o yıldız için tekrar devrede!
