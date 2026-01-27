CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 2. Lig Beyoğlu Yeni Çarşı - Elazığspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beyoğlu Yeni Çarşı ile Elazığspor arasında oynanacak karşılaşma futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. TFF 2. Lig mücadelesi kapsamında oynanacak maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri merak konusu oldu.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2026 Salı 11:52 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2026 Salı 11:57
Beyoğlu Yeni Çarşı ile Elazığspor arasında oynanacak karşılaşma futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. TFF 2. Lig mücadelesi kapsamında oynanacak maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri merak konusu oldu. TFF 2. Lig 23. Haftadda oynanacak mücadelenin detayları araştırılıyor. Peki, Beyoğlu Yeni Çarşı - Elazığspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar FOTOMAÇ.com'da...

BEYOĞLU YENİ ÇARŞI - ELAZIĞSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beyoğlu Yeni Çarşı ile Elazığspor arasındaki karşılaşma TFF 2. Lig 23. Hafta maç programı kapsamında 27 Ocak tarihinde oynanacak. Müsabaka saat 15.00'te başlayacak.

BEYOĞLU YENİ ÇARŞI - ELAZIĞSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beyoğlu Yeni Çarşı – Elazığspor karşılaşmasının resmi yayıncı linki bulunmuyor. Beyoğlu Yeni Çarşı-Seza Çimento Elazığspor maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

