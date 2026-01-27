CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler TFF 2. Lig 1461 Trabzon FK-Güzide Gebze maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

1461 Trabzon FK ile Güzide Gebze arasındaki karşılaşma futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. TFF 2. Lig 21. hafta mücadelesi kapsamında oynanacak maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri gündemde yer alıyor.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2026 Salı 11:36 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2026 Salı 11:41
1461 Trabzon FK ile Güzide Gebze arasında oynanacak karşılaşma futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri gündemde yer alırken, mücadele öncesi detaylar netleşti. 1461 Trabzon FK ve Güzide Gebze, ligde kritik bir haftaya girerken sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. 21. hafta mücadelesi, iki takım için de puan tablosunda önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Peki, 1461 Trabzon FK-Güzide Gebze Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar FOTOMAÇ.com'da!

1461 TRABZON FK - GÜZİDE GEBZE MAÇI SAAT KAÇTA?

1461 Trabzon FK-Güzide Gebze maçı bugün saat 13:00'te başlayacak.

1461 TRABZON FK - BELEDİYE DERİNCESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

1461 Trabzon FK-Güzide Gebze maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

1461 TRABZON FK - GÜZİDE GEBZE MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

