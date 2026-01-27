1461 Trabzon FK-Güzide Gebze maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

1461 Trabzon FK ile Güzide Gebze arasında oynanacak karşılaşma futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri gündemde yer alırken, mücadele öncesi detaylar netleşti. 1461 Trabzon FK ve Güzide Gebze, ligde kritik bir haftaya girerken sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. 21. hafta mücadelesi, iki takım için de puan tablosunda önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Peki, 1461 Trabzon FK-Güzide Gebze Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar FOTOMAÇ.com'da!

1461 TRABZON FK - GÜZİDE GEBZE MAÇI SAAT KAÇTA?

1461 Trabzon FK-Güzide Gebze maçı bugün saat 13:00'te başlayacak.

🔥 Maç Günü 🆚 Güzide Gebze Spor 🕗 27 Ocak Salı 13:00 🏆 TFF 2. Lig Kırmızı Grup 21. Hafta 🏟 Ortahisar Yavuz Selim Stadı 📺 Sıfır TV pic.twitter.com/zLnzscinP0 — KCT 1461 Trabzon FK (@1461trabzonfk) January 26, 2026

1461 TRABZON FK - BELEDİYE DERİNCESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

1461 Trabzon FK-Güzide Gebze maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

1461 TRABZON FK - GÜZİDE GEBZE MAÇI CANLI İZLE