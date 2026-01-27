Kasımpaşa Attila Szalai ile yollarını ayırdı

Kasımpaşa, deneyimli stoper Attila Szalai ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı. Kulüpten yapılan bilgilendirmede, tarafların karşılıklı anlaşmaya vardığı belirtilirken Szalai'ye katkılarından dolayı teşekkür edildi.

Açıklamada, "Oyuncumuz Attila Szalai ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine kulübümüze sunduğu katkılar için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Attila Szalai, Polonya Ligi ekiplerinden Pogon Szczecin ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı.