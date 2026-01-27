Kasımpaşa Attila Szalai ile yollarını ayırdı

Kasımpaşa, deneyimli stoper Attila Szalai ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı. Kulüpten yapılan bilgilendirmede, tarafların karşılıklı anlaşmaya vardığı belirtilirken Szalai'ye katkılarından dolayı teşekkür edildi.
Açıklamada, "Oyuncumuz Attila Szalai ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine kulübümüze sunduğu katkılar için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Kamuoyuna Duyuru | Atilla Szalai Oyuncumuz Attila Szalai ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine kulübümüze sunduğu katkılar için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz. Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. pic.twitter.com/IN1wD2ywfC— Kasımpaşa (@kasimpasa) January 27, 2026
Attila Szalai, Polonya Ligi ekiplerinden Pogon Szczecin ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı.
Attila Szalai nowym piłkarzem Pogoni Szczecin! 🔵🔴Środkowy obrońca trafił do Dumy Pomorza na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu 2025/26 z niemieckiego TSG 1899 Hoffenheim. Umowa nie zawiera opcji wykupu piłkarza przez nasz klub.Szczegóły 👉 https://t.co/9yQRzo33SJ… pic.twitter.com/s0N48Oopm3— Pogoń Szczecin (@PogonSzczecin) January 27, 2026