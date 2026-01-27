Kasımpaşa Attila Szalai ile yollarını ayırdı

CANLI SKOR ANA SAYFA
Kasımpaşa, Macar savunmacı Attila Szalai ile karşılıklı anlaşma sağlanarak sözleşmenin feshedildiğini duyurdu.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2026 Salı 12:10 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2026 Salı 12:23
Kasımpaşa, deneyimli stoper Attila Szalai ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı. Kulüpten yapılan bilgilendirmede, tarafların karşılıklı anlaşmaya vardığı belirtilirken Szalai'ye katkılarından dolayı teşekkür edildi.

Açıklamada, "Oyuncumuz Attila Szalai ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine kulübümüze sunduğu katkılar için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Attila Szalai, Polonya Ligi ekiplerinden Pogon Szczecin ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı.

