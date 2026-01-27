CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City - Galatasaray maçı 28 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 23.00’te TRT 1’de canlı yayınlanacak. İşte hakem bilgileri ve canlı izle detayları…

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2026 Salı 09:40 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2026 Salı 09:45
Manchester City Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın kritik deplasman mücadelesi futbolseverler tarafından büyük ilgi görüyor. Galatasaray, bu kritik mücadelede alacağı sonuçla Şampiyonlar Ligi ve Avrupa kupalarındaki kaderini belirlemeyi hedefliyor. İngiltere deplasmanında oynanacak karşılaşma Türkiye'de milyonlarca futbolsever tarafından canlı olarak takip edilecek. Karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Mücadelede VAR hakemi olarak Carlos del Cerro Grande, VAR görevinde ise Robert Schröder bulunacak. Peki, Manchester City - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar FOTOMAÇ.com'da...

MANCHESTER CITY - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Manchester City ile Galatasaray arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması 28 Ocak 2026 Çarşamba günü oynanacak.

MANCHESTER CITY - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

MANCHESTER CITY - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City - Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MANCHESTER CITY – GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

GALATASARAY VE MANCHESTER CITY'NİN GRUP PERFORMANSI

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 7 maçta:

  • 3 galibiyet
  • 1 beraberlik
  • 3 mağlubiyet aldı ve 10 puan topladı.

Sarı-kırmızılı ekip, averajla Karabağ'ı geçerek 17. sırada yer alıyor.

Manchester City ise:

  • 4 galibiyet
  • 1 beraberlik
  • 2 mağlubiyetle 13 puan topladı ve haftaya 11. sırada girdi.

Galatasaray maçı canlı izle Şampiyonlar Ligi maç programı

GALATASARAY İLK 16 HEDEFİNDE

Sarı-kırmızılılar, Manchester City deplasmanında kazanarak 36 takımlı lig etabını ilk 16 içinde tamamlamayı hedefliyor. Galatasaray'ın maçı kazanması halinde ilk 16'ya girme şansı artacak ve play-off turuna seri başı avantajıyla katılabilecek.

GALATASARAY TAM KADRO SAHADA

Galatasaray, uzun bir aradan sonra maça tam kadro çıkmaya hazırlanıyor. Wilfried Singo'nun kadroya dönmesi bekleniyor. Arda Ünyay'ın da kadroda yer alması öngörülüyor. Ismail Jakobs, Davinson Sanchez ve Mario Lemina sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ara transferde alınan Noa Lang ve Yaser Asprilla, statü gereği bu maçta oynayamayacak.

Galatasaray Manchester City saat kaçta

OSIMHEN REKOR PEŞİNDE

Victor Osimhen, Avrupa kupalarında Galatasaray formasıyla 12 maçta 12 gol attı. Nijeryalı yıldız, bu maçta gol atarsa Galatasaray tarihinde Avrupa kupalarında en fazla gol atan futbolcu olacak. Osimhen, Baros ve Nonda ile paylaştığı zirveyi tek başına ele geçirme fırsatı yakalayacak.

İLKAY GÜNDOĞAN VE LEROY SANE İÇİN DUYGUSAL MAÇ

Galatasaraylı İlkay Gündoğan ve Leroy Sane, eski takımları Manchester City'ye karşı sahaya çıkacak. İlkay, Manchester City'de 8 sezon forma giydi ve Şampiyonlar Ligi dahil birçok kupa kazandı. Sane ise İngiliz ekibiyle 4 sezonda önemli başarılar elde etti.

Manchester City Galatasaray

MANCHESTER CITY'DE ÖNEMLİ EKSİKLER

Manchester City'de çok sayıda önemli futbolcu Galatasaray karşısında forma giyemeyecek:

  • Rodri (kırmızı kart cezası)
  • Gvardiol
  • Ruben Dias
  • John Stones
  • Nico Gonzalez
  • Mateo Kovacic
  • Oscar Bobb
  • Savinho

Ayrıca Marc Guehi ve Antoine Semenyo statü gereği kadroda yer alamayacak.

MANCHESTER CITY'NİN İLK 8 HEDEFİ

Pep Guardiola'nın öğrencileri, lig etabını ilk 8 içinde tamamlamak için Galatasaray maçını kazanmak zorunda. İlk 8'e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükseliyor ve play-off oynamıyor.

