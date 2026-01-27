Victor Osimhen'in gözü rekorda! Galatasaray tarihine geçme fırsatı
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 8. hafta maçında Manchester City'ye konuk olacak. Dev maçta gözler Victor Osimhen'de olacak. Sarı kırmızılıların Nijeryalı golcüsü, rekor kırıp kulüp tarihine girmek için sahada olacak. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2026 Salı 10:46
Sarı-kırmızılılardaki ikinci sezonunu geçiren 26 yaşındaki yıldız santrfor, çıktığı 12 Avrupa kupası müsabakasında 12 gol kaydetti.
Galatasaray tarihinde Avrupa'da en fazla gol atan yabancılar sıralamasında 11'er gol atan Mario Jardel ve Gheorghe Hagi'yi geride bırakan Osimhen, 12'şer gole sahip Milan Baros ve Shabani Nonda ile zirvede yer alıyor.
Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında bir gol daha atması durumunda rekoru kırarak zirvenin tek başına sahibi olacak.
Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla 18 maçta görev alırken 13 gol kaydetti.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.