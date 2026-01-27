CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Victor Osimhen'in gözü rekorda! Galatasaray tarihine geçme fırsatı

Victor Osimhen'in gözü rekorda! Galatasaray tarihine geçme fırsatı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 8. hafta maçında Manchester City'ye konuk olacak. Dev maçta gözler Victor Osimhen'de olacak. Sarı kırmızılıların Nijeryalı golcüsü, rekor kırıp kulüp tarihine girmek için sahada olacak. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2026 Salı 10:46
Victor Osimhen'in gözü rekorda! Galatasaray tarihine geçme fırsatı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında yarın deplasmanda İngiltere temsilcisi Manchester City ile karşılaşacak.

Victor Osimhen'in gözü rekorda! Galatasaray tarihine geçme fırsatı

Sarı kırmızılılarda Nijeryalı santrforu Victor Osimhen dev maçta kulüp tarihine geçebilir.

Victor Osimhen'in gözü rekorda! Galatasaray tarihine geçme fırsatı

REKOR İÇİN SAHAYA ÇIKACAK

Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, yarınki müsabakada gol atması durumunda sarı-kırmızılı formayla Avrupa kupalarında en fazla gol atan futbolcu olacak.

Victor Osimhen'in gözü rekorda! Galatasaray tarihine geçme fırsatı

Sarı-kırmızılılardaki ikinci sezonunu geçiren 26 yaşındaki yıldız santrfor, çıktığı 12 Avrupa kupası müsabakasında 12 gol kaydetti.

Victor Osimhen'in gözü rekorda! Galatasaray tarihine geçme fırsatı

Galatasaray tarihinde Avrupa'da en fazla gol atan yabancılar sıralamasında 11'er gol atan Mario Jardel ve Gheorghe Hagi'yi geride bırakan Osimhen, 12'şer gole sahip Milan Baros ve Shabani Nonda ile zirvede yer alıyor.

Victor Osimhen'in gözü rekorda! Galatasaray tarihine geçme fırsatı

Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında bir gol daha atması durumunda rekoru kırarak zirvenin tek başına sahibi olacak.

Victor Osimhen'in gözü rekorda! Galatasaray tarihine geçme fırsatı

Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla 18 maçta görev alırken 13 gol kaydetti.

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
