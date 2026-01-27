CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'da 2. ayrılık gerçekleşiyor!

Galatasaray'da 2. ayrılık gerçekleşiyor!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için arayışlarına devam eden Galatasaray, takımda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayırmak için de çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar sadece Berkan Kutlu ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılarda 28 yaşındaki futbolcunun ardından bir ayrılık daha gerçekleşiyor. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2026 Salı 09:24
Galatasaray'da 2. ayrılık gerçekleşiyor!

Durgun bir ara transfer dönemi geçirdiği gerekçesiyle taraftarları tarafından eleştirilen Galatasaray, transferde gaza bastı.

Galatasaray'da 2. ayrılık gerçekleşiyor!

Sarı-kırmızılılar, ilk olarak Napoli forması giyen Noa Lang'i kadrosuna kattı.

Galatasaray'da 2. ayrılık gerçekleşiyor!

Cimbom, Hollandalı yıldızı zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.

Galatasaray'da 2. ayrılık gerçekleşiyor!

Lang takviyesi sonrası hız kesmeyen Aslan, bir transferi daha resmiyete kavuşturdu.

Galatasaray'da 2. ayrılık gerçekleşiyor!

Galatasaray, İspanya La Liga ekibi Girona'da forma giyen 22 yaşındaki Kolombiyalı futbolcuyu sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiralık kadrosuna kattığını açıkladı.

Galatasaray'da 2. ayrılık gerçekleşiyor!

Şu ana kadar Noa Lang ve Yaser Asprilla transferlerini açıklayan sarı-kırmızılılarda gelecek isimlerin yanı sıra gidecek isimler için de çalışmalar devam ediyor.

Galatasaray'da 2. ayrılık gerçekleşiyor!

Ara transfer döneminde ilk olarak 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkan Kutlu ile yollarını ayıran Cimbom'da bir ayrılık daha gerçekleşiyor.

Galatasaray'da 2. ayrılık gerçekleşiyor!

YUSUF DEMİR VEDA EDİYOR

Galatasaray, geldiği günden bu yana bekleneni veremeyen Yusuf Demir ile yollarını ayırıyor.

Galatasaray'da 2. ayrılık gerçekleşiyor!

Oyuncunun sözleşmesi, tek taraflı olarak feshedilecek ve tüm alacakları verilerek yollar ayrılacak.

Galatasaray'da 2. ayrılık gerçekleşiyor!

Aslan, Yusuf Demir problemini birkaç gün içinde çözecek. Oyuncunun sözleşmesi, tek taraflı olarak feshedilecek ve tüm alacakları verilerek yollar ayrılacak.

Galatasaray'da 2. ayrılık gerçekleşiyor!

2022 yılında Rapid Wien'den 6 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek alınan Yusuf, beklentilerin altında kalmış ve çıktığı 26 maçta 2 gol, 2 asistlik performans ortaya koymuştu.

