Galatasaray'da 2. ayrılık gerçekleşiyor!
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için arayışlarına devam eden Galatasaray, takımda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayırmak için de çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar sadece Berkan Kutlu ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılarda 28 yaşındaki futbolcunun ardından bir ayrılık daha gerçekleşiyor. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2026 Salı 09:24
Lang takviyesi sonrası hız kesmeyen Aslan, bir transferi daha resmiyete kavuşturdu.
Galatasaray, İspanya La Liga ekibi Girona'da forma giyen 22 yaşındaki Kolombiyalı futbolcuyu sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiralık kadrosuna kattığını açıkladı.
Şu ana kadar Noa Lang ve Yaser Asprilla transferlerini açıklayan sarı-kırmızılılarda gelecek isimlerin yanı sıra gidecek isimler için de çalışmalar devam ediyor.
Ara transfer döneminde ilk olarak 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkan Kutlu ile yollarını ayıran Cimbom'da bir ayrılık daha gerçekleşiyor.
YUSUF DEMİR VEDA EDİYOR
Galatasaray, geldiği günden bu yana bekleneni veremeyen Yusuf Demir ile yollarını ayırıyor.
Oyuncunun sözleşmesi, tek taraflı olarak feshedilecek ve tüm alacakları verilerek yollar ayrılacak.
Aslan, Yusuf Demir problemini birkaç gün içinde çözecek. Oyuncunun sözleşmesi, tek taraflı olarak feshedilecek ve tüm alacakları verilerek yollar ayrılacak.
2022 yılında Rapid Wien'den 6 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek alınan Yusuf, beklentilerin altında kalmış ve çıktığı 26 maçta 2 gol, 2 asistlik performans ortaya koymuştu.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.