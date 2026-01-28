CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Konstantinos Tsimikas harekatı! Görüşmeler sürüyor

Beşiktaş'ta Konstantinos Tsimikas harekatı! Görüşmeler sürüyor

Ara transferde birçok isimle yollarını ayıran Beşiktaş'ta gözler takıma katılacak oyunculara çevrildi. Sol bek bölgesine takviye yapmak isteyen siyah beyazlıların Konstantinos Tsimikas için görüşmelerini ilerletti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2026 Çarşamba 16:33
Beşiktaş'ta Konstantinos Tsimikas harekatı! Görüşmeler sürüyor

Beşiktaş, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verirken sol bek takviyesi için önemli bir adım attı. BeIN Sports'un aktardığı bilgilere göre siyah-beyazlılar, bonservisi Liverpool'da bulunan ve geçtiğimiz dönemde Roma formasıyla kiralık olarak sahaya çıkan Konstantinos Tsimikas'ı gündemine aldı.

Yönetimin, Yunan futbolcunun kiralanması konusunda temaslarını sürdürdüğü ve bu doğrultuda Liverpool cephesinden transfer koşullarına dair detaylı bilgi aldığı öğrenildi. Öte yandan Beşiktaş, transferin tüm yönleriyle netleşmesi adına Tsimikas'ın temsilcileriyle de görüşmelerini devam ettiriyor.

Türk takımları Maguire'a talip
Casper-REKLAM
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Başkan Erdoğan liderliğinde yılın ilk MGK'sı: Suriye’de SDG entegrasyonu masada
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe Kante'ye kavuşuyor!
F.Bahçe'de sıcak gelişme! Eski takımına geri dönüyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin gündemindeki yıldız ölümden döndü! F.Bahçe'nin gündemindeki yıldız ölümden döndü! 15:41
Mustafa Eskihellaç en güçlü yönünü açıkladı Mustafa Eskihellaç en güçlü yönünü açıkladı 15:18
F.Bahçe Kante'ye kavuşuyor! F.Bahçe Kante'ye kavuşuyor! 14:51
Tedesco'dan mecburi değişiklik! İşte F.Bahçe'nin FCSB 11'i Tedesco'dan mecburi değişiklik! İşte F.Bahçe'nin FCSB 11'i 14:23
F.Bahçe FCSB maçına hazır F.Bahçe FCSB maçına hazır 13:51
Beşiktaş'ta Konyaspor mesaisi! Beşiktaş'ta Konyaspor mesaisi! 13:45
Daha Eski
Mert Günok'tan çarpıcı Dünya Kupası açıklaması! Mert Günok'tan çarpıcı Dünya Kupası açıklaması! 12:34
Montella'dan Roma'ya ziyaret! Montella'dan Roma'ya ziyaret! 12:23
F.Bahçe'den orta sahaya bomba transfer! F.Bahçe'den orta sahaya bomba transfer! 12:03
Liverpool-Karabağ maçı detayları Liverpool-Karabağ maçı detayları 11:24
Barcelona-Kopenhag maçı detayları Barcelona-Kopenhag maçı detayları 11:13
Mourinho'lu Benfica'dan F.Bahçeli yıldıza kanca! Mourinho'lu Benfica'dan F.Bahçeli yıldıza kanca! 10:42