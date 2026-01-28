Beşiktaş'ta Konstantinos Tsimikas harekatı! Görüşmeler sürüyor

Beşiktaş, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verirken sol bek takviyesi için önemli bir adım attı. BeIN Sports'un aktardığı bilgilere göre siyah-beyazlılar, bonservisi Liverpool'da bulunan ve geçtiğimiz dönemde Roma formasıyla kiralık olarak sahaya çıkan Konstantinos Tsimikas'ı gündemine aldı.

Yönetimin, Yunan futbolcunun kiralanması konusunda temaslarını sürdürdüğü ve bu doğrultuda Liverpool cephesinden transfer koşullarına dair detaylı bilgi aldığı öğrenildi. Öte yandan Beşiktaş, transferin tüm yönleriyle netleşmesi adına Tsimikas'ın temsilcileriyle de görüşmelerini devam ettiriyor.