Beşiktaş'a Kuzeyli orta saha! Transfer o rakama tamamlanacak

  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'ta önemli transfer gelişmeleri yaşanıyor. Siyah-beyazlıların aradığı orta sahayı Norveç'te bulduğu ve transferi için oyuncunun kulübü ile o rakama anlaşmaya vardığı iddia edildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2026 Çarşamba 19:45
Ara transfer döneminde Tammy Abraham'a karşılık Yasin Özcan'ı kadrosuna katan Beşiktaş, bir transferi daha bitirmeye hazırlanıyor.

Foot Mercato'dan Santi Aouna'nın haberine göre Beşiktaş, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Jens Hjertø-Dahl'ı Tromsø'dan transfer etmek için 8 milyon euro + 1 milyon euro bonus içeren bir anlaşmaya vardı.

Siyah-beyazlılar ile Jens Hjertø-Dahl'ın menajeri arasında sözleşme şartlarında anlaşma sağlamak için görüşmeler şu anda devam ediyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Tromso ile 35 maçta süre alan Dahl, 5 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

İŞTE O HABER

F.Bahçe'de yıldız isim FCSB kadrosundan çıkarıldı!
DİĞER
F.Bahçe'de sıcak gelişme! Eski takımına geri dönüyor
Türk takımları Maguire'a talip
SON DAKİKA
