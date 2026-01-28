Beşiktaş'a Kuzeyli orta saha! Transfer o rakama tamamlanacak

Ara transfer döneminde Tammy Abraham'a karşılık Yasin Özcan'ı kadrosuna katan Beşiktaş, bir transferi daha bitirmeye hazırlanıyor.

Foot Mercato'dan Santi Aouna'nın haberine göre Beşiktaş, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Jens Hjertø-Dahl'ı Tromsø'dan transfer etmek için 8 milyon euro + 1 milyon euro bonus içeren bir anlaşmaya vardı.

Siyah-beyazlılar ile Jens Hjertø-Dahl'ın menajeri arasında sözleşme şartlarında anlaşma sağlamak için görüşmeler şu anda devam ediyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Tromso ile 35 maçta süre alan Dahl, 5 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

İŞTE O HABER