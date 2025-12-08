Galatasaray'a transferde 'Dünya Kupası' piyangosu!

Süper Lig devlerinden Galatasaray, devre arası transfer dönemi yaklaşırken transferde vites yükseltti. Sarı-kırmızılılara son olarak transferde müjdeli haber geldi. O futbolcunun Dünya Kupası'nda boy gösterebilmek adına Cimbom'a transfer olmaya sıcak baktığı aktarıldı. İşte detaylar...
Ara transferde forvet takviyesi yapmaya karar veren Galatasaray gözünü İtalya'ya çevirdi. Geçen sezon Milan'dan Morata'yı getiren menajer George Gardi, bu kez Santiago Gimenez'i sarı-kırmızılı kulübün gündemine soktu.
Sabah'ın haberine göre; Milan'da yedek kalmaya başlayan Gimenez, Dünya Kupası'nı düşünerek sezonun ikinci yarısında form tutmak istiyor. Galatasaray'ın ilgisinden memnun olan Meksikalı forvet, kulüplerin anlaşması halinde gelmeye hazır durumda.
Galatasaray cephesi satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle Milan'ı ikna etmeye çalışacak. Icardi'nin sözleşmesini uzatmayan sarı-kırmızılılar, Gimenez'de sonuç alamazsa alternatif isimlere yönelecek.
MILAN 30 MILYON EURO ÖDEDİ
Kariyerine Meksika ekibi Cruz Azul'da başlayan Gimenez ardından 2022'de 6 milyon Euro'ya Feyenoord'a transfer olurken 3 Şubat'ta ise 30 milyon Euro'ya Milan'ın yolunu tuttu.