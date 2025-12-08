CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'a transferde 'Dünya Kupası' piyangosu!

Galatasaray'a transferde 'Dünya Kupası' piyangosu!

Süper Lig devlerinden Galatasaray, devre arası transfer dönemi yaklaşırken transferde vites yükseltti. Sarı-kırmızılılara son olarak transferde müjdeli haber geldi. O futbolcunun Dünya Kupası'nda boy gösterebilmek adına Cimbom'a transfer olmaya sıcak baktığı aktarıldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2025 Pazartesi 06:52
Galatasaray'a transferde 'Dünya Kupası' piyangosu!

Ara transferde forvet takviyesi yapmaya karar veren Galatasaray gözünü İtalya'ya çevirdi. Geçen sezon Milan'dan Morata'yı getiren menajer George Gardi, bu kez Santiago Gimenez'i sarı-kırmızılı kulübün gündemine soktu.

Galatasaray'a transferde 'Dünya Kupası' piyangosu!

Sabah'ın haberine göre; Milan'da yedek kalmaya başlayan Gimenez, Dünya Kupası'nı düşünerek sezonun ikinci yarısında form tutmak istiyor. Galatasaray'ın ilgisinden memnun olan Meksikalı forvet, kulüplerin anlaşması halinde gelmeye hazır durumda.

Galatasaray'a transferde 'Dünya Kupası' piyangosu!

Galatasaray cephesi satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle Milan'ı ikna etmeye çalışacak. Icardi'nin sözleşmesini uzatmayan sarı-kırmızılılar, Gimenez'de sonuç alamazsa alternatif isimlere yönelecek.

Anasayfa
