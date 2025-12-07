Göztepe'de Stanimir Stoilov: Dennis'in golü güzeldi ama...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. İzmir ekibi rakibine 2-1'lik skorla mağlup olurken mücadele hakkında Teknik Direktör Stanimir Stoilov, değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor'a evinde 2-1 kaybeden Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, maçın ardından konuştu.

Stoilov, "Öncelikle 2-0'da maçı bırakmamamız ve mücadeleyi sürdürmemiz güzel. Savaşı bırakmamak bu taraftarın önünde bizim için bir zorunluk. Kale önünde kaçırdığımız net fırsatlar var. İki hata yaptık ve iki golü kalemizde gördük. Çizgiden dönen topumuz var. Bu kadar fırsat yakalayıp değerlendiremezseniz kaybedersiniz. Dennis'in golü güzeldi ama sonuç arzu ettiğimiz gibi olmadı." ifadelerini kullandı.

