Ziraat Türkiye Kupası
Okan Buruk'tan Monaco'ya özel taktik! Öğrencilerine o talimatı verdi

Okan Buruk'tan Monaco'ya özel taktik! Öğrencilerine o talimatı verdi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Monaco ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk'un öğrencilerine özel bir talimat verdiği öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2025 Pazar 15:49
Okan Buruk'tan Monaco'ya özel taktik! Öğrencilerine o talimatı verdi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Monaco ile oynayacağı kritik karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Florya'da gerçekleştirilen idman, dinamik ısınma hareketleriyle start aldı. Isınmanın ardından sarı-kırmızılı futbolcular iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması yaptı. Tempolu geçen antrenmanda oyuncuların istekli görüntüsü teknik ekibi memnun etti.

Okan Buruk'tan Monaco'ya özel taktik! Öğrencilerine o talimatı verdi

BURUK'TAN NET TALİMAT!

Teknik Direktör Okan Buruk'un, Monaco karşılaşması için öğrencilerine özel bir uyarıda bulunduğu öğrenildi. Buruk'un oyuncularından, kaleyi gördükleri anda şut çekmelerini istediği ifade edildi.

Okan Buruk'tan Monaco'ya özel taktik! Öğrencilerine o talimatı verdi

Deneyimli hoca, rakibin savunma zaaflarını değerlendirmek ve skor üretme ihtimalini artırmak için ceza sahası çevresindeki şutların çoğalmasını hedefliyor.

