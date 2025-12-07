Okan Buruk'tan Monaco'ya özel taktik! Öğrencilerine o talimatı verdi

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
BURUK'TAN NET TALİMAT!
Teknik Direktör Okan Buruk'un, Monaco karşılaşması için öğrencilerine özel bir uyarıda bulunduğu öğrenildi. Buruk'un oyuncularından, kaleyi gördükleri anda şut çekmelerini istediği ifade edildi.
Deneyimli hoca, rakibin savunma zaaflarını değerlendirmek ve skor üretme ihtimalini artırmak için ceza sahası çevresindeki şutların çoğalmasını hedefliyor.
