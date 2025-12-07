Okan Buruk'tan Monaco'ya özel taktik! Öğrencilerine o talimatı verdi

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Monaco ile oynayacağı kritik karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Florya'da gerçekleştirilen idman, dinamik ısınma hareketleriyle start aldı. Isınmanın ardından sarı-kırmızılı futbolcular iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması yaptı. Tempolu geçen antrenmanda oyuncuların istekli görüntüsü teknik ekibi memnun etti.