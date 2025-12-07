Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Başakşehir beraberliği sonrasında oyuncularına isyan etti. İtalyan teknik adam, "İlk 15 dakika kontrol bizdeydi ve gol bulmalıydık. İki net pozisyonumuz vardı. Nelson Semedo'nun 17. dakikadaki sakatlığı bizim için darbeydi, şok oldu ve sonrasında sahadaki yapımızı kaybettik. Skoru 2-0 yapabilirdik, ancak pozisyonu değerlendiremedik. Yediğimiz gol benim için hayal kırıklığı! Bir kere daha rakibin ortasını engelleyemedik!" diye konuştu.

ORTAYI ENGELLESEYDİK KAZANIRDIK

"Yaptığımız değişikliklerden sonra takımın enerjisi yükseldi" ifadesini kullanan Domenico Tedesco, gol yedikleri ortayı engelleyemediklerine vurgu yaptı: "Maçta 1-0'ı bulduk. Negatif değil, pozitif etki yarattı değişiklikler. Oyunculara karşı karar almadım, oyuna taze kan sokmak istedim. Değişiklik yaptıktan sonra daha fazla pozisyon ürettik. Yaptığımız değişiklikler pozitif etki yarattı. Eğer yapılan ortayı engelleyebilseydik maçı kazanmış olurduk."

KALESİNİ KAPATAMIYOR

Fenerbahçe bu sezon 15 haftada kalesinde 14 gol gördü. Son olarak 27 Ekim'de Gaziantep FK deplasmanında 4-0 kazanan sarı-lacivertliler, sonrasında oynadığı 5 maçta da kalesinde gole engel olamadı. Kanarya ayrıca bu sezon 5 maçta gol yemedi.