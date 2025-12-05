Galatasaray’dan devre arası planı! Transferde öncelik…

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için

Galatasaray'da üst üste dördüncü şampiyonluk hedefi doğrultusunda devre arası planlaması şekillendi. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre sarı-kırmızılı yönetim, UEFA'nın bu sezon kulüp bütçesinde uyguladığı yeni sınırlamalar nedeniyle ocak ayında yüksek bütçeli transfer hamleleri yapmama kararı aldı. UEFA'nın takım giderlerinin kulüp gelirinin yüzde 80'i değil yüzde 70'i ile sınırlandırılması, kulübün ara transferde daha temkinli bir strateji izlemesine neden oldu.

ÖNCELİK ORTA SAHA TRANSFERİ

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda Galatasaray'ın öncelikli hedefi, 6 ve 8 numara özelliklerini bir arada taşıyan çift yönlü bir orta saha olacak. Buruk, Şampiyonlar Ligi ve lig yarışında bu bölgeye yapılacak takviyenin kritik öneme sahip olduğunu yönetime iletti. Bu nedenle kulübün ara transferde en yüksek bütçeyi bu mevkiye ayırması bekleniyor.