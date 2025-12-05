CANLI SKOR ANA SAYFA
UEFA'nın yeni bütçe kısıtlamalarını dikkate alan Galatasaray, ocak ayında yüksek maliyetli transferlerden uzak duracak. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda orta saha, yedek santrfor ve genç kanat takviyesi yapılacak. İşte detaylar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2025 Cuma 08:43
Galatasaray'da üst üste dördüncü şampiyonluk hedefi doğrultusunda devre arası planlaması şekillendi. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre sarı-kırmızılı yönetim, UEFA'nın bu sezon kulüp bütçesinde uyguladığı yeni sınırlamalar nedeniyle ocak ayında yüksek bütçeli transfer hamleleri yapmama kararı aldı. UEFA'nın takım giderlerinin kulüp gelirinin yüzde 80'i değil yüzde 70'i ile sınırlandırılması, kulübün ara transferde daha temkinli bir strateji izlemesine neden oldu.

ÖNCELİK ORTA SAHA TRANSFERİ
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda Galatasaray'ın öncelikli hedefi, 6 ve 8 numara özelliklerini bir arada taşıyan çift yönlü bir orta saha olacak. Buruk, Şampiyonlar Ligi ve lig yarışında bu bölgeye yapılacak takviyenin kritik öneme sahip olduğunu yönetime iletti. Bu nedenle kulübün ara transferde en yüksek bütçeyi bu mevkiye ayırması bekleniyor.

Galatasaray’dan devre arası planı! Transferde öncelik…

SANTRAFOR VE KANAT TAKVİYESİ DE YOLDA
Galatasaray ayrıca ocak ayında iki ek transfer daha yapacak. Bunlardan ilki, maksimum 23-24 yaşında, gelişime açık ve kariyer hedefi yüksek bir yedek santrfor olacak.

