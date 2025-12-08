Fenerbahçe'de Sörloth çabası! Menajeriyle ikinci görüşme...

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İtalya-Norveç maçı sonrasında 30 yaşındaki oyuncuyla ilk temas kuruldu. Yönetim, Norveçli yıldızın menajeriyle bu hafta içinde ikinci kez görüşme gerçekleştirecek ve 1.95'lik dev kuleyi, ikna etmeye çalışacak.