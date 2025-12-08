CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'de Sörloth çabası! Menajeriyle ikinci görüşme...

Fenerbahçe'de Sörloth çabası! Menajeriyle ikinci görüşme...

Fenerbahçe'de RAMS Başakşehir karşısında alınan 1-1'lik beraberliğin ardından gözler şimdiden ocak ayında yapılacak transfer takviyelerine çevrildi. Sarı-lacivertlilerin bu süreçteki ilk hedefi Sörloth olacak. Norveçli oyuncunun menajeriyle ikinci defa masaya oturulacak. İşte ayrıntılar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2025 Pazartesi 06:52
Fenerbahçe'de Sörloth çabası! Menajeriyle ikinci görüşme...

En-Nesyri ve Jhon Duran'ın performansından memnun olmayan Fenerbahçe, devre arasında kadrosuna kaliteli bir santrfor katmak için çalışmalara başladı. Hedefteki isim ise; Alexander Sörloth...

Fenerbahçe'de Sörloth çabası! Menajeriyle ikinci görüşme...

İtalya-Norveç maçı sonrasında 30 yaşındaki oyuncuyla ilk temas kuruldu. Yönetim, Norveçli yıldızın menajeriyle bu hafta içinde ikinci kez görüşme gerçekleştirecek ve 1.95'lik dev kuleyi, ikna etmeye çalışacak.

Fenerbahçe'de Sörloth çabası! Menajeriyle ikinci görüşme...

AYRILMAK İSTİYOR

Sörloth'un ikna edilmesi halinde Atletico Madrid'le temaslar başlayacak ve yıldız golcü için tüm imkanlar seferber edilecek. Fenerbahçe Yönetimi, gol yollarında yaşanan sıkıntıya Alexander Sörloth'un çare olacağına inanıyor. Yıldız futbolcu da İspanyol ekibinde düzenli forma giyemediği için ayrılmak istiyor. Sörloth'la anlaşılması halinde Faslı yıldız Youssef En-Nesyri'ye gelecek olan teklifler değerlendirilecek.

