Fenerbahçe'de Sörloth çabası! Menajeriyle ikinci görüşme...

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
En-Nesyri ve Jhon Duran'ın performansından memnun olmayan Fenerbahçe, devre arasında kadrosuna kaliteli bir santrfor katmak için çalışmalara başladı. Hedefteki isim ise; Alexander Sörloth...
İtalya-Norveç maçı sonrasında 30 yaşındaki oyuncuyla ilk temas kuruldu. Yönetim, Norveçli yıldızın menajeriyle bu hafta içinde ikinci kez görüşme gerçekleştirecek ve 1.95'lik dev kuleyi, ikna etmeye çalışacak.
AYRILMAK İSTİYOR
Sörloth'un ikna edilmesi halinde Atletico Madrid'le temaslar başlayacak ve yıldız golcü için tüm imkanlar seferber edilecek. Fenerbahçe Yönetimi, gol yollarında yaşanan sıkıntıya Alexander Sörloth'un çare olacağına inanıyor. Yıldız futbolcu da İspanyol ekibinde düzenli forma giyemediği için ayrılmak istiyor. Sörloth'la anlaşılması halinde Faslı yıldız Youssef En-Nesyri'ye gelecek olan teklifler değerlendirilecek.
DİĞER