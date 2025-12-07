CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş O yıldız Beşiktaş'a geri mi dönüyor? Sürpriz transfer iddiası

O yıldız Beşiktaş'a geri mi dönüyor? Sürpriz transfer iddiası

Beşiktaş'ta ara transfer dönemine kısa bir zaman kala önemli gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basınında yer alan o habere göre sezon başında Cagliari'ye kiralık giden Semih Kılıçsoy'un ocak ayında geri dönebileceği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2025 Pazar 11:24
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
O yıldız Beşiktaş'a geri mi dönüyor? Sürpriz transfer iddiası

Beşiktaş'ın sezon başında İtalya Ligi takımlarından Cagliari'ye kiraladığı Semih Kılıçsoy ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

20 yaşındaki oyuncunun ocak ayında siyah beyazlılara geri dönebileceği öğrenildi.

Cagliarinews24'te yer alan habere göre; Semih Kılıçsoy'un istikrarlı olmakta zorlandığı aktarıldı. Genç futbolcunun beklentilerin aksine ilk 11'de forma giyemediği ve kendini kanıtlaması için çok az fırsat bulduğu yazıldı.

Semih'in maçlardaki performansının yönetimin taleplerini ve taraftarların beklentilerini karşılamaya yetmediği ve bunun da oyuncuyu hassas bir konumda bıraktığı kaydedildi.

TÜRKİYE'YE Mİ DÖNECEK?

Haberde Semih Kılıçsoy'un işleri yoluna koyamazsa ve ilk 11'de düzenli bir yer edinemezse ocak ayında Türkiye'ye dönmek zorunda kalabileceği bildirildi.

Bu sezon İtalya'da toplam 10 karşılaşmada böy gösteren Semih, gol ya da asist katkısı sağlayamamıştı.

F.Bahçe'nin iptal edilen golünde ofsayt kararı doğru mu?
G.Saray'dan transfer operasyonu! 4 takviye birden
DİĞER
Aslan’a Meksika ateşi! Mauro Icardi’nin yanına gelecek...
İstanbul'u sağanak vurdu! Sokaklar ve caddeler göl oldu... İBB sınıfta kaldı | Peş peşe kazalar
"Nasıl bu kadar düşüş yaşar?"
Kartal'ın Raskin ısrarı sürüyor! Sergen Yalçın'ın kararı...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Real Madrid-Celta Vigo maçı detayları! Arda Güler... Real Madrid-Celta Vigo maçı detayları! Arda Güler... 11:00
Beşiktaş'ın rakibi Gaziantep FK Beşiktaş'ın rakibi Gaziantep FK 10:57
Messi'li Inter Miami şampiyon! Messi'li Inter Miami şampiyon! 10:48
Espanyol-Rayo Vallecano maçı ne zaman? Espanyol-Rayo Vallecano maçı ne zaman? 10:45
James Harden NBA tarihine geçti! James Harden NBA tarihine geçti! 10:37
Valencia-Sevilla maçı detayları Valencia-Sevilla maçı detayları 10:33
Daha Eski
Elche-Girona maçı ne zaman? Elche-Girona maçı ne zaman? 10:18
Kartal'ın Raskin ısrarı sürüyor! Sergen Yalçın'ın kararı... Kartal'ın Raskin ısrarı sürüyor! Sergen Yalçın'ın kararı... 10:16
F.Bahçe'nin iptal edilen golünde ofsayt kararı doğru mu? F.Bahçe'nin iptal edilen golünde ofsayt kararı doğru mu? 10:15
Arda Güler için flaş transfer iddiası! Arda Güler için flaş transfer iddiası! 09:47
İstanbulspor-Sivasspor maçı detayları İstanbulspor-Sivasspor maçı detayları 09:46
Manisa FK-Van Spor FK maçı detayları Manisa FK-Van Spor FK maçı detayları 09:35