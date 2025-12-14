CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan Beşiktaş derbisi sonrası taraftarlarına teşekkür!

Trabzonspor'dan Beşiktaş derbisi sonrası taraftarlarına teşekkür!

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor evinde Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldı. Bordo-mavili ekip resmi sosyal medya hesabından yaptığı maç sonu paylaşımıyla taraftarlarına teşekkür etti. İşte o paylaşım...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2025 Pazar 23:04
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'dan Beşiktaş derbisi sonrası taraftarlarına teşekkür!

İlk yarısını 3-1 geride kapatığı maçta son bölümde bulduğu gollerle 3-3 berabere kalan Trabzonspor, maçın ardından yapmış olduğu paylaşımla taraftarlara teşekkür etti.

İŞTE O PAYLAŞIM

G.Saray'dan Madrid çıkarması!
Akyazı'da muhteşem düello! 6 gol var kazanan yok
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Silahlar yakıldı
Fatih Tekke'den flaş hakem sözleri!
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F. Beko evinde A. Efes'i mağlup etti! F. Beko evinde A. Efes'i mağlup etti! 22:57
Tiago Djalo'dan hakeme tepki! Tiago Djalo'dan hakeme tepki! 22:48
Sergen Yalçın'dan maç sonu flaş sözler! Sergen Yalçın'dan maç sonu flaş sözler! 22:45
Fatih Tekke'den flaş hakem sözleri! Fatih Tekke'den flaş hakem sözleri! 22:37
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 22:34
Vaclav Cerny: Derbideler 11'e 10 oynamak zor Vaclav Cerny: Derbideler 11'e 10 oynamak zor 22:33
Daha Eski
Felipe Augusto: Benim için önemli olan şey... Felipe Augusto: Benim için önemli olan şey... 22:29
Zubkov: Belki de 1 puanın farklı önemi olacak Zubkov: Belki de 1 puanın farklı önemi olacak 22:23
Trabzonspor kırmızı kart bekledi! Trabzonspor kırmızı kart bekledi! 22:22
Christ Oulai: Daha iyisini yapabilirdik Christ Oulai: Daha iyisini yapabilirdik 22:17
Akyazı'da muhteşem düello! 6 gol var kazanan yok Akyazı'da muhteşem düello! 6 gol var kazanan yok 22:02
Samsun'da kazanan Başakşehir! Samsun'da kazanan Başakşehir! 21:58