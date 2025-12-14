Virgil van Dijk'tan Salah açıklaması! Galatasaray ve transfer...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Liverpool'da Muhammed Salah krizi Brighton galibiyeti ile birlikte kısa süreliğine tatlıya bağlansa da Mısırlı oyuncu ile ilgili gelişmeyi takım arkadaşı Virgil van Dijk açıkladı. Hollandalı oyuncu, ülkemizde Galatasaray ile adı anılan Salah'ın takımda kalma ihtimalinin kesinlik taşımadığını itiraf etti. İşte o açıklamalar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2025 Pazar 16:53
Adı Galatasaray ile anılan Muhammed Salah ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Takım arkadaşı hakkında konuşan Virgil van Dijk, Mısırlı yıldızın Liverpool'da kalmasını istediğini ancak bunun kesin olmadığını itiraf etti.

"TAMAMEN BİRLİK İÇERİSİNDEYİZ"

"Öncelikle bu benimle ilgili değil, takımla ilgili. Salah ile ve neredeyse tüm oyuncularla konuşurum, dinlerim ve gözlemlerim. Önemli olan da bu. Eğer bunun takım içinde bir problem yaratıp performansı etkilediğini hissederseniz, o zaman durum farklı olur. Ancak bence bu hafta gösterdik ki tamamen birlik içindeyiz ve hep birlikte ilerliyoruz."

"KALMASINI UMUYORUM ÇÜNKÜ..."

"Afrika Uluslar Kupası'na gidiyor. Orada başarılı olmasını umuyoruz ve geri dönmesini bekliyoruz. Bu sezonun geri kalanı için bizim adımıza çok önemli. Ama diğer yandan futbolu hepimiz biliyoruz ve ne olacağını kimse bilmiyor. Kalmasını umuyorum çünkü o benim liderlerimden biri, çok önemli bir oyuncu. Bir asistle bunu yine gösterdi. Kulüp için hala çok önemli ama bu durumda birden fazla taraf var."

ARNE SLOT İLE SALAH ARASINDA YAŞANANLAR

"Bunlar perde arkasında çözmemiz gereken şeyler ama performanslar her şeyi anlatıyor. Birlikte olduğumuzu gösteriyoruz, en önemlisi bu. Soyunma odasındaki hava her zaman çok iyiydi. Elbette kazanıp kaybetmeye göre iniş çıkışlar olabilir ama benim gördüğüm en önemli şey bu durumu tersine çevirme isteğimiz, açlığımız ve enerjimiz. Mesele 95 dakika boyunca sahada olanlar. Sezonun çok uzun olduğunu biliyoruz, istikrarlı olmak istiyoruz. Devam etmeli ve sakin kalmalıyız."

NE YAŞANMIŞTI?

Leeds United ile oynanan maçın ardından yaptığı çıkış nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter deplasmanı kadrosuna alınmayan Salah, teknik direktör Arne Slot tarafından ligde son olarak Brighton'a karşı oynanan maçta yeniden kadroya dahil edilmişti. Maça yedek başlayan yıldız futbolcu, sakatlanan Joe Gomez'in yerine 26. dakikada oyuna girmiş ve bir asist katkısı sunmuştu.

KARARINI NE ZAMAN VERECEK?

Afrika Uluslar Kupası için Mısır Milli Takımı'na katılacak ve bir aydan uzun süre takımdan ayrı kalacak Salah'ın bu süreçte geleceğiyle ilgili karar vermesi bekleniyor.

