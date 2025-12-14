CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
İsmail Kartal için flaş iddia!

İsmail Kartal için flaş iddia!

Son olarak Persepolis'i çalıştıran İsmail Kartal'ın adı yine İran Gulf Pro Ligi'nde yer alan sürpriz bir takım ile anılmaya başlandı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2025 Pazar 13:58
İsmail Kartal için flaş iddia!

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Son olarak Persepolis'te görev yapan ve geçtiğimiz haziran ayından bu yana boşta olan deneyimli teknik adama yine İran'dan ilgi olduğu ileri sürüldü.

İran Gulf Pro Ligi geçen sezon şampiyon olarak tamamlayan Tractor'de bu sezon işler yolunda gitmiyor. Ligde son 5 maçında 1 galibiyet alabilen ve 18 puanla 6. sırada yer alan İran kulübünde teknik direktör Dragan Skocic'in koltuğu sallantıda.

Tasnim'den Hatam Shiralizadeh'nin haberine göre; Tractor'de Skocic ile yollarını ayrılması ve Hırvat teknik adamın yerine İsmail Kartal'ın göreve getirilmesi gündemde.

Kartal geçen sezonun ikinci yarısında görev yaptığı bir başka İran takımı Persepolis'in başında 16 maça çıkmıştı. Tecrübeli teknik direktör bu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi almıştı.

