CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Eminevim Ümraniyespor deplasmanda 3 puanı kaptı: İşte maçın özeti

Eminevim Ümraniyespor deplasmanda 3 puanı kaptı: İşte maçın özeti

Eminevim Ümraniyespor, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında İmaj Altyapı Vanspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. İşte maçın detayları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2025 Pazar 18:22
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Eminevim Ümraniyespor deplasmanda 3 puanı kaptı: İşte maçın özeti

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Eminevim Ümraniyespor deplasmanda İmaj Altyapı Vanspor'u 1-0 yendi.

Stat: Van Atatürk

Hakemler: Burak Olcar, Ömer Tevfik Özkoç, Güner Mumcu Taştan

İmaj Altyapı Vanspor: Çağlar Şahin Akbaba, Medeni Bingöl (Dk. 82 Güvenç Usta), Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Oulare, Traore, Mehmet Özcan, Jevsenak, Hasan Bilal (Dk. 62 Mehmet Maniş), Jefferson (Dk. 82 Erdem Seçgin), Emir Bars (Dk. 59 Vlachomitros), Cedric

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Kosoko (Dk. 74 Oğuz Yıldırım), Burak Öksüz, Glumac, Serkan Göksu, Djokanovic, Bardhi (Dk. 74 Kubilay Aktaş), Atalay Babacan (Dk. 59 Ali Turap Bülbül), Talha Bartu Özdemir (Dk.64 Yusuf Deniz Şaş), Barış Ekincier, Batuhan Çelik

Gol: Dk. 78 Djokanovic (Eminevim Ümraniyespor)

Sarı kart: Dk. 90 Cihan Topaloğlu (Eminevim Ümraniyespor)

G.Saray'dan Madrid çıkarması!
Van Dijk'tan Salah açıklaması!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
CANLI | Başkan Erdoğan gençlerle bir araya geldi
Simeone'dan Sörloth açıklaması!
Akyazı'da dev düello! İşte maçın 11'leri
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Van Dijk'tan Salah açıklaması! Van Dijk'tan Salah açıklaması! 16:53
Milan'dan şampiyonluk yolunda kritik kayıp! Milan'dan şampiyonluk yolunda kritik kayıp! 16:31
Simeone'dan Sörloth açıklaması! Simeone'dan Sörloth açıklaması! 15:50
Aktepe'de kazanan çıkmadı! Aktepe'de kazanan çıkmadı! 15:38
Erzurum'da kazanan çıkmadı! Erzurum'da kazanan çıkmadı! 15:37
F.Bahçe'nin kanadı Bundesliga'dan! F.Bahçe'nin kanadı Bundesliga'dan! 15:28
Daha Eski
Visca'ya diplomatik pasaport verildi Visca'ya diplomatik pasaport verildi 14:30
F.Bahçe'den transferde sürpriz hamle! F.Bahçe'den transferde sürpriz hamle! 14:29
Süper Lig'de derbi heyecanı! TS-BJK maçı detayları Süper Lig'de derbi heyecanı! TS-BJK maçı detayları 14:10
F.Bahçe'de hazırlıklar tamam! F.Bahçe'de hazırlıklar tamam! 14:01
A. Efes'ten sakatlık açıklaması! A. Efes'ten sakatlık açıklaması! 14:00
İsmail Kartal için flaş iddia! İsmail Kartal için flaş iddia! 13:58