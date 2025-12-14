Sergen Yalçın'dan flaş Rafa Silva açıklaması! "Kadroya girmek istemediğini iletti"

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanan derbide Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanına konuk olacak. Kritik maç öncesi siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Sergen Yalçın, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE SERGEN YALÇIN'IN AÇIKLAMALARI

"Son haftalarda takım iyi durumda. Sonuçlandıramadığımız zaman problem oluyor. İyi hazırlandık müsabakaya, kendi oyunumuzu oynayacağız. Emirhan'ı oynatıyoruz, daha farklı bir format. Trabzonspor iyi bir takım. Bakalım, inşallah şartlar bizim için iyi olur.

Cengiz ve Jota ilk yarıyı kapattı. El Bilal ve Ndidi, Afrika Kupası'na gidecek. Son iki maçta baya bir eksiğimiz olacak."

RAFA SILVA HAKKINDA

"Rafa Silva ile hocalar konuştu. Hazır olmadığını, kadroda olmak istemediğini söyledi. Kadroya almadık. Ofansif hatta da eksiklerimiz var, ihtiyacımız olduğu bir dönem. Kendisi 'kadroya girebilirim' derse alırız kadroya, problem yok."