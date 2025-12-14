CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Basketbol İzmir'de kazanan Trabzonspor: İşte maçın özeti

İzmir'de kazanan Trabzonspor: İşte maçın özeti

Trabzonspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Aliağa Petkimspor'u deplasmanda mağlup etti. İşte maçın detayları...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2025 Pazar 18:26
İzmir'de kazanan Trabzonspor: İşte maçın özeti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında karşılaştığı Trabzonspor'a 105-91 mağlup oldu.

Salon: Aliağa Belediyesi Enka

Hakemler: Zafer Yılmaz, Ali Şakacı, Murat Ciner

Aliağa Petkimspor: Efianayi 12, Franke 23, Blumbergs 11, Sajus 21, Yunus Emre Sonsırma 3, Whittaker 13, Floyd 6, Selim Şav 2, Mustafa Kurtuldum, Utomi, Boran Güler

Başantrenör: Özhan Çıvgın

Trabzonspor: Reed 30, Tinkle 5, Berk Demir 12, Hamm 10, Taylor 16, Cem Ulusoy 7, Yeboah 17, Ege Arar, Dorukhan Engindeniz, Delgado 8

Başantrenör: Burak Selçuk Ernak

1. Periyot: 23-25 (Trabzonspor lehine )

Devre: 48-50 ( Trabzonspor lehine)

3. Periyot: 75-76 (Trabzonspor lehine)

