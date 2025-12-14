İzmir'de kazanan Trabzonspor: İşte maçın özeti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında karşılaştığı Trabzonspor'a 105-91 mağlup oldu.
Salon: Aliağa Belediyesi Enka
Hakemler: Zafer Yılmaz, Ali Şakacı, Murat Ciner
Aliağa Petkimspor: Efianayi 12, Franke 23, Blumbergs 11, Sajus 21, Yunus Emre Sonsırma 3, Whittaker 13, Floyd 6, Selim Şav 2, Mustafa Kurtuldum, Utomi, Boran Güler
Başantrenör: Özhan Çıvgın
Trabzonspor: Reed 30, Tinkle 5, Berk Demir 12, Hamm 10, Taylor 16, Cem Ulusoy 7, Yeboah 17, Ege Arar, Dorukhan Engindeniz, Delgado 8
Başantrenör: Burak Selçuk Ernak
1. Periyot: 23-25 (Trabzonspor lehine )
Devre: 48-50 ( Trabzonspor lehine)
3. Periyot: 75-76 (Trabzonspor lehine)