Trabzonspor'da Oleksandr Zubkov: Belki de 1 puanın farklı önemi olacak

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş 3-3 berabere kaldı. Bordo mavililerin Ukraynalı yıldız oyuncusu Oleksandr Zubkov, berabere sona eren karşılaşmayı değerlendirdi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2025 Pazar 22:23
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş gol düellosunda 3-3 berabere kaldı.

Bordo mavilerde Oleksandr Zubkov mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLERİ

"BELKİ BU 1 PUANIN FARKLI ÖNEMİ OLACAK"

Oleksandr Zubkov: "İlk yarıyı düşününce gereksiz 3 gol yedik. Kontrataklardan 3 gol yedik. Sonrasında kolay olmayacaktı ama takım olarak birlikte kaldık. Kazanabilirdik de aslında. Bu 1 puanın farklı bir önemi olacak belki de, göreceğiz."

"Bugün kramponlarımı 2 kez değiştirdim. Belki golden önce doğru kramponları buldum diyebilirim." dedi.

