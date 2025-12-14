BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Vaclav Cerny: Derbilerde 11'e 10 oynamak zor

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile 3-3 berabere kaldı.

Siyah beyazlılarda 2 gol atarak maçın önemli isimlerinden olan Vaclav Cerny mücadeleyi değerlendirdi.

İŞTE O SÖZLER:

"Derbilerde 11'e 10 oynamak zor olur, net bir durum. Kompakt oynamaya çalıştık, 2 farklı öndeydik. 2 farklı öndeyseniz kazanmalısınız. 2 gol yememelisiniz ama maalesef böyle oldu."

"Eski sezonları, maçları umursamıyorum. Önemli olan bugün. Her maçın hikayesi farklı. Biz gol yememek için çaba gösterdik. Kontralar yapmaya çalıştık. Üzüntü verici. Her maç önemli. Hepimiz çok çalışmalıyız." dedi.