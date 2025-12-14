CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Vaclav Cerny: Derbilerde 11'e 10 oynamak zor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Vaclav Cerny: Derbilerde 11'e 10 oynamak zor

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından siyah beyazlılarda Vaclav Cerny açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2025 Pazar 22:34 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2025 Pazar 23:18
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Vaclav Cerny: Derbilerde 11'e 10 oynamak zor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile 3-3 berabere kaldı.

Siyah beyazlılarda 2 gol atarak maçın önemli isimlerinden olan Vaclav Cerny mücadeleyi değerlendirdi.

İŞTE O SÖZLER:

"Derbilerde 11'e 10 oynamak zor olur, net bir durum. Kompakt oynamaya çalıştık, 2 farklı öndeydik. 2 farklı öndeyseniz kazanmalısınız. 2 gol yememelisiniz ama maalesef böyle oldu."

"Eski sezonları, maçları umursamıyorum. Önemli olan bugün. Her maçın hikayesi farklı. Biz gol yememek için çaba gösterdik. Kontralar yapmaya çalıştık. Üzüntü verici. Her maç önemli. Hepimiz çok çalışmalıyız." dedi.

Akyazı'da muhteşem düello! 6 gol var kazanan yok
Sergen Yalçın'dan maç sonu flaş sözler!
DİĞER
Trabzonspor'da kırmızı kart itirazı ve VAR müdahalesi! İşte o pozisyon
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Silahlar yakıldı
Fatih Tekke'den flaş hakem sözleri!
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F. Beko evinde A. Efes'i mağlup etti! F. Beko evinde A. Efes'i mağlup etti! 22:57
Tiago Djalo'dan hakeme tepki! Tiago Djalo'dan hakeme tepki! 22:48
Sergen Yalçın'dan maç sonu flaş sözler! Sergen Yalçın'dan maç sonu flaş sözler! 22:45
Fatih Tekke'den flaş hakem sözleri! Fatih Tekke'den flaş hakem sözleri! 22:37
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 22:34
Vaclav Cerny: Derbideler 11'e 10 oynamak zor Vaclav Cerny: Derbideler 11'e 10 oynamak zor 22:33
Daha Eski
Felipe Augusto: Benim için önemli olan şey... Felipe Augusto: Benim için önemli olan şey... 22:29
Zubkov: Belki de 1 puanın farklı önemi olacak Zubkov: Belki de 1 puanın farklı önemi olacak 22:23
Trabzonspor kırmızı kart bekledi! Trabzonspor kırmızı kart bekledi! 22:22
Christ Oulai: Daha iyisini yapabilirdik Christ Oulai: Daha iyisini yapabilirdik 22:17
Akyazı'da muhteşem düello! 6 gol var kazanan yok Akyazı'da muhteşem düello! 6 gol var kazanan yok 22:02
Samsun'da kazanan Başakşehir! Samsun'da kazanan Başakşehir! 21:58