Fenerbahçe-Gaziantep FK | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasının açılış mücadelesi İstanbul'da sahne alıyor. Geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük karşısında alınan beklenmedik mağlubiyetle sarsılan Fenerbahçe, sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk ediyor. Zirve yarışında yara alan sarı-lacivertliler, bu maçı kazanarak moral depolamak istiyor. Gaziantep FK cephesinde ise Burak Yılmaz yönetiminde toparlanma hedefi dikkat çekiyor. Zirve hesaplarını yakından ilgilendiren bu kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

FENERBAHÇE-GAZİANTEP FK MAÇI İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Brown, Oosterwolde, Yiğit Efe, Levent, Kante, Guendouzi, Musaba, Asensio, Nene, Cherif.

Gaziantep FK: Mustafa, Perez, Mujakic, Melih, Bayo, Kozlowski, Abena, Gassama, Tayyip, Yusuf, Maxim.

FENERBAHÇE-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı Chobani Stadyumu'nda (Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi) saat 20.00'de başladı.

FENERBAHÇE-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

ÇANAKKALE ZAFERİ'NİN 111. YILINA ÖZEL KOREOGRAFİ

Karşılaşma öncesi Kadıköy'de Çanakkale Zaferi'nin 111. yılı için hazırlanmış olan koreografi dikkat çekti. İşte sarı-lacivertli tribünlerin 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'ne özel gerçekleştirdiği o koreografi...

🇹🇷 Fenerbahçe x Gaziantep FK mücadelesi öncesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma gününe özel pankartlar açıldı. pic.twitter.com/ST8lfroFVN — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) March 17, 2026

