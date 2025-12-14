Trabzonspor'da Felipe Augusto: Benim için önemli olan şey...

Gol düellosun sahne olan Trabzonspor-Beşiktaş mücadele 3-3 beraberlikle sona erdi.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Felipe Augusto bordo mavili taraftarlara teşekkür etti.

İŞTE AUGUSTO'NUN SÖZLERİ

Felipe Augusto: "Buraya gelen, bizi inanılmaz destekleyen taraftarlarımıza teşekkürler. Festival yarattılar burada. Yüksek şiddette başladık, inanılmaz bir maç olabilirdi. Ancak buradan dönmek, goller yedikten sonra birlikte kalabilmek kolay değil."

"BENİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN ŞEY..."

"Farklı pozisyonlarda oynayabilen biriyim, yatkınım. 9 oynayabiliyorum. 9 etrafında ve kanatlarda oynayabiliyorum. Benim için en önemli olan şey, hocamızın ihtiyacı olanı oynamak ve beklentisini karşılamak. Ben de elimden geleni yaptım bugün." ifadelerini kullandı.