Haberler Futbol Kocaelispor Fatih Karagümrük karşısında 1 puanı 90+3'te kurtardı: İşte maçın özeti

Kocaelispor Fatih Karagümrük karşısında 1 puanı 90+3'te kurtardı: İşte maçın özeti

Trendyol Süper Lig 16. hafta maçında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük sahasında Kocaelispor'u ağırladı. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. İşte maçın detayları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2025 Pazar 19:06 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2025 Pazar 19:10
Kocaelispor Fatih Karagümrük karşısında 1 puanı 90+3'te kurtardı: İşte maçın özeti

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig 16. hafta maçında Kocaelispor ile sahasında 1-1 berabere kaldı.

Ev sahibi ekibin golü 65. dakikada David Datro Fofana'dan gelirken Kocaelispor'un golünü ise 90+3'te Bruno Petkovic kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlike Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 9 puana yükseldi ancak son sıradan kurtulamadı. Kocaelispor ise 20 puana yükseldi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Corendon Alanyaspor deplasmanına konuk olacak. Kocaelispor ise sahasında Hesap.com Antalyaspor'u ağırlayacak.

CANLI | Başkan Erdoğan gençlerle bir araya geldi
