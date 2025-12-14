Kocaelispor Fatih Karagümrük karşısında 1 puanı 90+3'te kurtardı: İşte maçın özeti

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig 16. hafta maçında Kocaelispor ile sahasında 1-1 berabere kaldı.

Ev sahibi ekibin golü 65. dakikada David Datro Fofana'dan gelirken Kocaelispor'un golünü ise 90+3'te Bruno Petkovic kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlike Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 9 puana yükseldi ancak son sıradan kurtulamadı. Kocaelispor ise 20 puana yükseldi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Corendon Alanyaspor deplasmanına konuk olacak. Kocaelispor ise sahasında Hesap.com Antalyaspor'u ağırlayacak.