Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR - Fatih Tekke'ten Onuachu Pina ve Savic açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Dev derbi öncesi bordo mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14 Aralık 2025 Pazar 19:28 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2025 Pazar 19:31
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor.

Dev mücadele öncesi bordo mavililerde Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

İŞTE TEKKE'NİN SÖZLERİ

"İlk yarının en kritik maçı. Çok önemli oyuncularımız yok, Onuachu, Pina ve Savic'in durumu da belli. Kulübemizin durumu belli. Beşiktaş takımı, bana göre çok iyi oyunculardan kurulu, özellikle ön tarafı. Geçiş şansı verdiğimizde sıkıntı yaratacak bir takım. Kenarlarda 1'e 1 ve 2'ye 2'leri iyi oynamak zorundayız. En endişe ettiğim taraf kornerler. Onuachu olmadığı için sıkıntı çekebiliriz. Ancak, biz kendi oyunumuzu oynayacağız. Avantajlı taraflarımız daha fazla. Moralliyiz. Evimizdeyiz. Neticesinde büyük maç, büyük maçın oynama şekli olması lazım. Zor maç, kritik maç. Duygularımızı sürdürebilmemiz ve 1'e 1'leri iyi oynamamız lazım."

"SAKİN KALMALIYIZ"

"Beşiktaş'ın eksiklerine göre yaptığımız şeyler var. Onun haricinde kendi oyunumuzu oynayacağız. Onuachu'nun olmayışı, duran toplarda attığı gollerden çok savunmada sıkıntı. Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz ama çok zor bir maç. Duyguyu aşağıda tutarsak bu bizi hiç iyi gelmez. Top bizdeyken oynamaktan vazgeçersek işimize gelmez. Geçişi çok az vermeliyiz. Haftalardır bunu yapıyoruz. Hepsinden önemlisi 1'e 1'ler, 2'ye 2'ler çok çok değerli. Kontrollü oynayacağız, sakin kalmalıyız. Kazanacağımız şeyler var. Duyguyu kontrol etmeliyiz. Ligin ilk yarısı için en kritik maçı."

"G.SARAY VE F.BAHÇE MAÇINDAN ZOR"

"Muçi özelinde, Serdar'a da söyledim, bu tip maçlarda kötü oynamak normal. Bizim duyguyu yansıtmamız lazım. İnsanların beklentisi bu. Çok iyi yere getirdik. Hak edilmiş bir ihtimal var. Hak edilmiş ihtimalin duyguyla beraber olması gerekiyor. Neticesinde oyun bu, karşımızda da Beşiktaş var. Galatasaray ve Fenerbahçe ile de oynadık ama bu maç daha zor." dedi.

