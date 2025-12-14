Fenerbahçe Ekvadorlu yıldızın transferi için devrede!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi için çalışmalar sürerken sürpriz bir gelişme yaşandı. Kanarya'nın hücumu güçlendirmek için Ekvadorlu o yıldız ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe'de, teknik Domenico Tedesco gözünü devre arasındaki transfer dönemine çevirdi. İtalyan hocanın yönetimden topla hızlı ve bire birde adam eksiltebilecek profilde bir kanat oyuncusu istediği konuşuluyor.
Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin, Flamengo forması giyen Gonzalo Plata'yı transfer listesine eklediği iddia edildi.
Güney Amerika basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, oyuncu için iddialı bir proje ve büyük bir vitrin sunan bir seçenek olarak öne çıkıyor. Sarı-lacivertlilerin, Gonzalo Plata'nın sözleşme durumu ve transfer edilebilirliği hakkında Flamego'dan bilgi aldığı ifade edildi.
Fenerbahçe'nin yanı sıra, Bundesliga'dan Hoffenheim da 25 yaşındaki kanat oyuncusu için devreye girmiş durumda. Flamengo yönetiminin önceliğinin ise, olası transferlerle ilgili tüm kararları Kulüpler Dünya Kupası'nın ardından vermek olduğu belirtildi. Bu ertelemenin amacı, oyuncunun değerini korumak ve turnuvada göstereceği iyi bir performansın piyasa değerini artırmasını beklemek.
Bu sezon Flamengo formasıyla Copa Libertadores şampiyonluğu yaşayan Plata, 52 maça çıktığı Brezilya ekibinde 5 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. Ekvadorlu oyuncunun Flamengo ile olan kontratı 2029 yazında sona erecek.