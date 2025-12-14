CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Ekvadorlu yıldızın transferi için devrede!

Fenerbahçe Ekvadorlu yıldızın transferi için devrede!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi için çalışmalar sürerken sürpriz bir gelişme yaşandı. Kanarya'nın hücumu güçlendirmek için Ekvadorlu o yıldız ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2025 Pazar 14:29
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Ekvadorlu yıldızın transferi için devrede!

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe'de, teknik Domenico Tedesco gözünü devre arasındaki transfer dönemine çevirdi. İtalyan hocanın yönetimden topla hızlı ve bire birde adam eksiltebilecek profilde bir kanat oyuncusu istediği konuşuluyor.

Fenerbahçe Ekvadorlu yıldızın transferi için devrede!

Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin, Flamengo forması giyen Gonzalo Plata'yı transfer listesine eklediği iddia edildi.

Fenerbahçe Ekvadorlu yıldızın transferi için devrede!

Güney Amerika basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, oyuncu için iddialı bir proje ve büyük bir vitrin sunan bir seçenek olarak öne çıkıyor. Sarı-lacivertlilerin, Gonzalo Plata'nın sözleşme durumu ve transfer edilebilirliği hakkında Flamego'dan bilgi aldığı ifade edildi.

Fenerbahçe Ekvadorlu yıldızın transferi için devrede!

Fenerbahçe'nin yanı sıra, Bundesliga'dan Hoffenheim da 25 yaşındaki kanat oyuncusu için devreye girmiş durumda. Flamengo yönetiminin önceliğinin ise, olası transferlerle ilgili tüm kararları Kulüpler Dünya Kupası'nın ardından vermek olduğu belirtildi. Bu ertelemenin amacı, oyuncunun değerini korumak ve turnuvada göstereceği iyi bir performansın piyasa değerini artırmasını beklemek.

Fenerbahçe Ekvadorlu yıldızın transferi için devrede!

Bu sezon Flamengo formasıyla Copa Libertadores şampiyonluğu yaşayan Plata, 52 maça çıktığı Brezilya ekibinde 5 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. Ekvadorlu oyuncunun Flamengo ile olan kontratı 2029 yazında sona erecek.

Fenerbahçe Ekvadorlu yıldızın transferi için devrede!

İŞTE O HABER

F.Bahçe'nin kanadı Bundesliga'dan!
Akyazı'da dev düello! İşte maçın 11'leri
DİĞER
Ufuk Kaplan anlattı: Aşk-ı Memnu'dan sonra o kadar çok hizmetçi rolü için teklif aldım ki...
PYD'den 'İmralı' maskeli özerklik provokasyonu! Barzaniler teşvik etti, İsrail söyletti: "Türkiye Suriye'de işgalcidir"
Osimhen için transfer çağrısı!
G.Saray'a PSG'den bomba transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Visca'ya diplomatik pasaport verildi Visca'ya diplomatik pasaport verildi 14:30
F.Bahçe'den transferde sürpriz hamle! F.Bahçe'den transferde sürpriz hamle! 14:29
Süper Lig'de derbi heyecanı! TS-BJK maçı detayları Süper Lig'de derbi heyecanı! TS-BJK maçı detayları 14:10
F.Bahçe'de hazırlıklar tamam! F.Bahçe'de hazırlıklar tamam! 14:01
A. Efes'ten sakatlık açıklaması! A. Efes'ten sakatlık açıklaması! 14:00
İsmail Kartal için flaş iddia! İsmail Kartal için flaş iddia! 13:58
Daha Eski
Gaziantep FK-Göztepe | CANLI Gaziantep FK-Göztepe | CANLI 13:46
F.Bahçe'de ayrılık kapıda! Bonservisi... F.Bahçe'de ayrılık kapıda! Bonservisi... 13:38
Werder Bremen-Stuttgart maçı ne zaman? Werder Bremen-Stuttgart maçı ne zaman? 13:35
Osimhen için transfer çağrısı! Osimhen için transfer çağrısı! 13:10
Marsilya-Monaco maçı ne zaman? Marsilya-Monaco maçı ne zaman? 12:26
İşte Trabzonspor-Beşiktaş maçının VAR'ı! İşte Trabzonspor-Beşiktaş maçının VAR'ı! 12:04