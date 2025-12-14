Fenerbahçe Ekvadorlu yıldızın transferi için devrede!

Fenerbahçe'nin yanı sıra, Bundesliga'dan Hoffenheim da 25 yaşındaki kanat oyuncusu için devreye girmiş durumda. Flamengo yönetiminin önceliğinin ise, olası transferlerle ilgili tüm kararları Kulüpler Dünya Kupası'nın ardından vermek olduğu belirtildi. Bu ertelemenin amacı, oyuncunun değerini korumak ve turnuvada göstereceği iyi bir performansın piyasa değerini artırmasını beklemek.