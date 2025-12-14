CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Süper Lig Göztepe, Gaziantep FK'yı tek golle geçti!

Göztepe, Gaziantep FK'yı tek golle geçti!

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe, deplasmanda Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup ederek üst sıralardaki iddiasını sürdürdü. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14 Aralık 2025 Pazar 14:22 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2025 Pazar 16:28
Göztepe, Gaziantep FK'yı tek golle geçti!

Trendyol Süper Lig'de heyecan 16. haftasında Gaziantep FK-Göztepe karşılaşması ile sürdü. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk ekibin ilk yarıda Janderson ile bulduğu gol, elle oynama gerekçesiyle iptal edildi. İlk yarıda golsüz eşitlik bozulmadı.

İkinci yarıda ev sahibi ekip, Mohamed Bayo ile kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı. Göztepe, 69. dakikada Janderson ile golü buldu ve böylelikle mücadelenin skoru atandı: 1-0.

Göztepe, bu sonuç ile birlikte 29 puana yükseldi. Gazinantep FK ise 23 puanda kaldı.

SON DAKİKA
