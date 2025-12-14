Fenerbahçe'den Nathan Tella operasyonu! Transfer formülü...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesi çalışmalar hız kesmeden sürerken teknik direktör Domenico Tedesco'nun talebi üzerine kadroya etkili bir kanat oyuncusu takviyesi yapılması planlanıyor. Bu doğrultuda sarı-lacivertlilerin Bundesliga'da Bayer Leverkusen forması giyen Nathan Tella'yı takibe aldığı öne sürüldü. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2025 Pazar 15:29
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Fenerbahçe'de yönetim, Domenico Tedesco'nun "çabuk, çalım yeteneği olan ve asist katkısı verebilen bir oyuncu" talep etmesi üzerine yönünü Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'de forma giyen Nathan Tella'ya döndü.

Sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde Alman temsilcisi ile masaya oturacağı ve güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Tella'nın kalıcı transferi için pazarlık yapacağı ortaya çıktı.

Öte yandan fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Alman basınından derlediği habere göre Bayer Leverkusen, 26 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusunu satmaya sıcak bakmıyor. Bu doğrultuda Kadıköy ekibinin kiralama formülü ile transferi bitirmesinin daha muhtemel olduğu aktarılıyor.

Nathan Tella'nın Bayer Leverkusen'den ayrılmak için şu anda hiçbir sebebi bulunmadığı vurgulanırken yıldız futbolcunun Alman ekibine veda etmesi durumunda yeni takımında düzenli olarak ilk 11'de oynamak istediği belirtiliyor.

İşte Alman basında yer alan o haber...

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
