Fenerbahçe'den Nathan Tella operasyonu! Transfer formülü...

ÖMER ÇAĞRI AKDERE

Fenerbahçe'de yönetim, Domenico Tedesco'nun "çabuk, çalım yeteneği olan ve asist katkısı verebilen bir oyuncu" talep etmesi üzerine yönünü Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'de forma giyen Nathan Tella'ya döndü.

Sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde Alman temsilcisi ile masaya oturacağı ve güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Tella'nın kalıcı transferi için pazarlık yapacağı ortaya çıktı.