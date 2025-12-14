CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Trabzonspor Orkun Kökçü'nün müdahalesi sonrası kırmızı kart bekledi!

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Beşiktaşlı Orkun Kökçü'nün Trabzonsporlu Serdar Saatçı'ya yaptığı müdahale sonrası bordo-mavili ekip kırmızı kart bekledi. A Spor yorumcusu Reha Kapsal bu pozisyonu dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2025 Pazar 22:23
Trendyol Süper Lig'in 16. haftası derbiye sahne oldu. Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Mücadelenin ilk yarısında yaşanan bir pozisyon ise tartışmalara sebep oldu. Beşiktaşlı Orkun Kökçü'nün Trabzonsporlu Serdar Saatçı'ya yaptığı müdahalenin ardından mücadelenin hakemi Ali Şansalan Kökçü'ye sarı kart gösterdi. A Spor yorumcusu Reha Kapsal bu pozisyona dair "Orkun Kökçü'nün Serdar Saatçı'ya yaptığı müdahale net kırmızı karttır! Bunu, Ali Şansalan'ın saha içinde görmesi gerekir." İfadelerini kullandı.

İŞTE O POZİSYON

