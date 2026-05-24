CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan transferde Virgil Van Dijk hamlesi!

Galatasaray'dan transferde Virgil Van Dijk hamlesi!

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılıların bu doğrultuda Liverpool'un tecrübeli yıldızı Virgil Van Dijk ile yakından ilgilendiği öğrenildi. Bu transferi bitirmek için Cimbom'un eski yıldızı Wesley Sneijder'in de devreye girdiği bilgisi var. İşte yaşanan tüm gelişmeler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2026 06:50
Galatasaray'dan transferde Virgil Van Dijk hamlesi!

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Başkan Dursun Özbek de transferdeki gözdesini belirledi.

Galatasaray'dan transferde Virgil Van Dijk hamlesi!

Sarı-kırmızılılar 34 yaşındaki dünya yıldızı Van Dijk için çalışmalarına hemen start verdi. Galatasaray yönetimi, menajerler vasıtasıyla 34 yaşındaki stoperle ilk teması kurdu.

Galatasaray'dan transferde Virgil Van Dijk hamlesi!

İLKAY FAKTÖRÜ

Sarı-kırmızılı takımın tecrübeli oyuncusu İlkay Gündoğan ile Virgil van Dijk, aynı menajerlik şirketiyle çalışıyor.

Galatasaray'dan transferde Virgil Van Dijk hamlesi!

Bu şirkette İlkay'ın yakınları da görev yapıyor ve bu vesile ile Hollandalı yıldız futbolcu ile görüşmeler başladı.

Galatasaray'dan transferde Virgil Van Dijk hamlesi!

Liverpool'da kazandığı senelik 12 milyon euro'luk maaşı ödemeye hazır olan sarı-kırmızılılar, futbolcuyu ikna etmeye çalışıyor.

Galatasaray'dan transferde Virgil Van Dijk hamlesi!

Geleceğiyle ilgili kararı vermek için süre isteyen Hollandalı stoper, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi kesin kararını verecek.

Galatasaray'dan transferde Virgil Van Dijk hamlesi!

RAMS PARK'A HAYRAN KALMIŞTI

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde iki kez RAMS Park'a çıkarak Galatasaray'a rakip olan Virgil van Dijk, sarı-kırmızılı taraftarlara hayran kalmıştı.

Galatasaray'dan transferde Virgil Van Dijk hamlesi!

Galatasaray'ın kazandığı 1-0'lık iki maçta da forma giyen Hollandalı oyuncu, karşılaşma bitiminde tribünlerin hakkını vererek hayranlığını dile getirmişti.

Galatasaray'dan transferde Virgil Van Dijk hamlesi!

SNEIJDER KEFİL OLDU

Bir dönem Galatasaray forması giyen ve Türkiye'de kalıcı izler bırakan Wesley Sneijder, vatandaşı Van Dijk'a mesaj gönderdi.

Galatasaray'dan transferde Virgil Van Dijk hamlesi!

Galatasaray'ın büyüklüğünü dile getiren Sneijder'in, Van Dijk'a, "Eğer Liverpool'dan ayrılma niyetin varsa hiç durma Galatasaray'a git" dediği iddia edildi.

F.Bahçe eski yıldızı için resmen devrede!
Safi G.Saray'ın eski hocasını getirebilir!
DİĞER
Simge Sağın sevgilisini yere göğe sığdıramadı! "Aradığım ruh eşi bulundu"
Beyaz Saray'da silah sesleri: Şüpheli hayatını kaybetti
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de flaş Sörloth gelişmesi!
Cimbom'dan orta sahaya dev transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
EuroLeague'den F.Bahçe'ye özür! EuroLeague'den F.Bahçe'ye özür! 00:50
Icardi'nin yeni takımı belli oluyor! Icardi'nin yeni takımı belli oluyor! 00:47
A Milli Takım'da sakatlık şoku! A Milli Takım'da sakatlık şoku! 00:47
F.Bahçe eski yıldızı için resmen devrede! F.Bahçe eski yıldızı için resmen devrede! 00:47
Maldini için sıcak gelişme! Maldini için sıcak gelişme! 00:47
G.Saray'da Dursun Özbek yeniden başkanlığa seçildi! G.Saray'da Dursun Özbek yeniden başkanlığa seçildi! 00:47
Daha Eski
Cimbom'dan orta sahaya dev transfer! Cimbom'dan orta sahaya dev transfer! 00:47
F.Bahçe'de flaş Sörloth gelişmesi! F.Bahçe'de flaş Sörloth gelişmesi! 00:47
Icardi bilmecesi! Sözleşme şartı ortaya çıktı Icardi bilmecesi! Sözleşme şartı ortaya çıktı 00:47
Real Betis'ten F.Bahçe'ye kötü haber! Real Betis'ten F.Bahçe'ye kötü haber! 00:47
Aslan'dan Aral Şimşir hamlesi! Aslan'dan Aral Şimşir hamlesi! 00:47
Trabzonspor'dan teşekkür paylaşımı Trabzonspor'dan teşekkür paylaşımı 00:47