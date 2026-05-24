Galatasaray'dan transferde Virgil Van Dijk hamlesi!
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılıların bu doğrultuda Liverpool'un tecrübeli yıldızı Virgil Van Dijk ile yakından ilgilendiği öğrenildi. Bu transferi bitirmek için Cimbom'un eski yıldızı Wesley Sneijder'in de devreye girdiği bilgisi var. İşte yaşanan tüm gelişmeler...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2026 06:50
Bu şirkette İlkay'ın yakınları da görev yapıyor ve bu vesile ile Hollandalı yıldız futbolcu ile görüşmeler başladı.
Liverpool'da kazandığı senelik 12 milyon euro'luk maaşı ödemeye hazır olan sarı-kırmızılılar, futbolcuyu ikna etmeye çalışıyor.
Geleceğiyle ilgili kararı vermek için süre isteyen Hollandalı stoper, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi kesin kararını verecek.
RAMS PARK'A HAYRAN KALMIŞTI
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde iki kez RAMS Park'a çıkarak Galatasaray'a rakip olan Virgil van Dijk, sarı-kırmızılı taraftarlara hayran kalmıştı.
Galatasaray'ın kazandığı 1-0'lık iki maçta da forma giyen Hollandalı oyuncu, karşılaşma bitiminde tribünlerin hakkını vererek hayranlığını dile getirmişti.
SNEIJDER KEFİL OLDU
Bir dönem Galatasaray forması giyen ve Türkiye'de kalıcı izler bırakan Wesley Sneijder, vatandaşı Van Dijk'a mesaj gönderdi.
Galatasaray'ın büyüklüğünü dile getiren Sneijder'in, Van Dijk'a, "Eğer Liverpool'dan ayrılma niyetin varsa hiç durma Galatasaray'a git" dediği iddia edildi.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.