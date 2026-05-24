Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Hakan Safi Fenerbahçe'ye Galatasaray'ın eski hocasını getirebilir!

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'den dikkat çeken hamleler gelmeye devam ediyor. Safi'nin son olarak başkan seçilmesi halinde bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran dünyaca ünlü hocayı Kanarya'da teknik adam olarak göreve getirebileceği öğrenildi. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2026 06:50
Fenerbahçe'de seçim öncesi teknik direktör gündemi hareketlenirken, Hakan Safi cephesinden dikkat çeken bir hamle geldi.

MANCINI İLE TEMAS KURULDU

Takvim'in edindiği bilgilere göre Safi'nin, İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Paolo Maldini aracılığıyla dünyaca ünlü teknik adam Roberto Mancini ile temas kurduğu öğrenildi.

KATAR'DA GELECEĞİ BELİRSİZ

61 yaşındaki deneyimli çalıştırıcının, Katar ekibi Al-Sadd'daki geleceğinin belirsiz olduğu ve kulüpten ayrılmasının gündemde bulunduğu ifade edildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin ise önümüzdeki günlerde olumlu ya da olumsuz şekilde netlik kazanmasının beklendiği belirtildi.

G.SARAY'DA GÖREV YAPMIŞTI

Hakan Safi'nin, seçim sürecinde Türkiye'yi ve Süper Lig dinamiklerini bilen yabancı bir teknik direktör profili üzerinde durduğu biliniyor. Mancini'nin bu kriterlere uyduğu değerlendiriliyor. İtalyan hoca 2013-2014 yılları arasında Galatasaray'da görev yapmış, Sarı-Kırmızılılar ile Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.

AVRUPA ŞAMPİYONASINI KAZANMIŞTI


Önemli başarılara imza atan Mancini, İtalya Milli Takımı'nın başında 2020 Avrupa Şampiyonası zaferine ulaştı.

KARİYERİ KUPALARLA DOLU

Ayrıca tecrübeli teknik adam, Inter ile 3 Serie A şampiyonluğu, Manchester City ile de İngiltere Premier Lig şampiyonluğu elde etti.

