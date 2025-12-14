TRABZONSPOR HABERLERİ - Christ Oulai: Daha iyisini yapabilirdik

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş gol düellosunda 3-3 berabere kaldı.

Bordo mavilerde 1 gol 1 asistlik performans sergileyen yıldız oyuncu Christ Oulai mücadeleyi değerlendirdi.

İŞTE O SÖZLERİ

"İyi reaksiyon gösterdik. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra goller bulduk. Bana soracak olursanız daha iyisini yapabilirdik. Kaliteli oyuncularımız var, üst düzey performans gösteriyoruz ama 1 puan aldık.

"Hocamızla konuşamadık. İlerleyen zamanlarda konuşacağız. Trabzonspor'a teşekkür ederim, onlar sayesinde buradayım. Hocamız bizi destekledi, takım arkadaşlarımın desteğiyle bu seviyedeyim." dedi.