TRABZONSPOR HABERLERİ - Christ Oulai: Daha iyisini yapabilirdik

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş gol düellosunda 3-3 berabere kaldı.
Bordo mavilerde 1 gol 1 asistlik performans sergileyen yıldız oyuncu Christ Oulai mücadeleyi değerlendirdi.
İŞTE O SÖZLERİ
"İyi reaksiyon gösterdik. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra goller bulduk. Bana soracak olursanız daha iyisini yapabilirdik. Kaliteli oyuncularımız var, üst düzey performans gösteriyoruz ama 1 puan aldık.
"Hocamızla konuşamadık. İlerleyen zamanlarda konuşacağız. Trabzonspor'a teşekkür ederim, onlar sayesinde buradayım. Hocamız bizi destekledi, takım arkadaşlarımın desteğiyle bu seviyedeyim." dedi.