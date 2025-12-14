Diego Simeone'dan Sörloth açıklaması! Fenerbahçe ile anılıyordu

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, La Liga'nın 16. haftasında Valencia'ya karşı 2-1 kazandıkları maçın ardından açıklamalar yaptı. Fenerbahçe'nin yakından takip ettiği Sörloth'un transfer süreciyle alakalı konuşan Arjantinli teknik adam, "Onu hem insan hem futbolcu olarak ne kadar istediğimizi biliyor. Sadece şu anki sürekliliği nedeniyle değil, her zaman bizim için çok önemli olduğunu söyledim. Umarım bu çizgide devam eder." diyerek sözlerini noktaladı.

Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 24 maça çıkan Norveçli golcü, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.