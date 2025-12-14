CANLI SKOR ANA SAYFA
Diego Simeone'dan Sörloth açıklaması! Fenerbahçe ile anılıyordu

Diego Simeone'dan Sörloth açıklaması! Fenerbahçe ile anılıyordu

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi gündeminin sıcak isimlerinden Alexander Sörloth ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Norveçli oyuncunun formasını giydiği Atletico Madrid'de teknik direktör Diego Simeone, Valencia maçının ardından Sörloth ile ilgili konuştu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2025 Pazar 15:50
Diego Simeone'dan Sörloth açıklaması! Fenerbahçe ile anılıyordu

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, La Liga'nın 16. haftasında Valencia'ya karşı 2-1 kazandıkları maçın ardından açıklamalar yaptı. Fenerbahçe'nin yakından takip ettiği Sörloth'un transfer süreciyle alakalı konuşan Arjantinli teknik adam, "Onu hem insan hem futbolcu olarak ne kadar istediğimizi biliyor. Sadece şu anki sürekliliği nedeniyle değil, her zaman bizim için çok önemli olduğunu söyledim. Umarım bu çizgide devam eder." diyerek sözlerini noktaladı.

Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 24 maça çıkan Norveçli golcü, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

