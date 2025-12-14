West Ham United-Aston Villa maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de 16. hafta programı, West Ham United ile Aston Villa arasında oynanacak kritik bir karşılaşmaya sahne olacak. Teknik Direktör Nuno Espirito Santo yönetiminde ligde alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren West Ham, topladığı 13 puanla 18. basamakta bulunuyor. Aston Villa cephesinde ise moraller oldukça yüksek. Teknik Direktör Unai Emery'nin öğrencileri, yakaladıkları başarılı performansı sürdürerek zorlu deplasmanda da kazanmayı ve üst üste 6. galibiyetlerine ulaşmayı amaçlıyor. Peki, West Ham United-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

WEST HAM UNITED-ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'de 16. haftada oynanacak West Ham United-Aston Villa maçı 14 Aralık Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

WEST HAM UNITED-ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Londra Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak West Ham United-Aston Villa maçı beIN CONNECT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

WEST HAM UNITED-ASTON VILLA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

West Ham United: Areola; Mavropanos, Todibo, Kilman; Wan-Bissaka, Rodriguez, Paqueta, Diouf; Soucek, Wilson, Bowen

Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Torres, Maatsen; Kamara, Onana; Buendia, Tielemans, McGinn; Watkins