Ziraat Türkiye Kupası
Sunderland-Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sunderland-Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Sunderland ile Newcastle United karşı karşıya gelecek. Regis Le Bris yönetiminde sezona damga vuran ev sahibi takım, son 2 haftada yaşadığı puan kayıpları sonrası çıkış arıyor. Zorlu deplasmanda kazanarak üst sıralara yükselmeyi hedefleyen Eddie Howe ve öğrencileri ise 22 puanla 12. sırada yer alıyor. Peki, Sunderland-Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2025 Pazar 10:20
Sunderland-Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sunderland-Newcastle United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de 16. hafta heyecanı, Sunderland ile Newcastle United arasında oynanacak dikkat çekici karşılaşmayla devam edecek. Teknik Direktör Regis Le Bris yönetiminde sezona etkileyici bir başlangıç yapan Sunderland, son 2 haftada yaşadığı puan kayıplarının ardından yeniden yükselişe geçmeyi hedefliyor. Newcastle cephesinde ise hedef, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak ligde üst sıralara doğru tırmanmak. Eddie Howe'un öğrencileri, topladıkları 22 puanla 12. sırada yer alırken, bu mücadeleyi bir çıkış fırsatı olarak görüyor. Peki, Sunderland-Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SUNDERLAND-NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'de 16. haftada oynanacak Sunderland-Newcastle United maçı 14 Aralık Pazar günü saat 17.00'da başlayacak.

SUNDERLAND-NEWCASTLE UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Stadium of Light'ta oynanacak Sunderland-Newcastle United maçı beIN Sports MAX 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SUNDERLAND-NEWCASTLE UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sunderland: Roefs; Mukiele, Alderete, Ballard, Geertruida, Reinildo; Talbi, Xhaka, Sadiki, Le Fee; Brobbey

Newcastle United: Ramsdale; Livramento, Thiaw, Schar, Burn; Tonali, Guimaraes, Miley; Murphy, Woltemade, Gordon

