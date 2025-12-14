Sunderland-Newcastle United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de 16. hafta heyecanı, Sunderland ile Newcastle United arasında oynanacak dikkat çekici karşılaşmayla devam edecek. Teknik Direktör Regis Le Bris yönetiminde sezona etkileyici bir başlangıç yapan Sunderland, son 2 haftada yaşadığı puan kayıplarının ardından yeniden yükselişe geçmeyi hedefliyor. Newcastle cephesinde ise hedef, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak ligde üst sıralara doğru tırmanmak. Eddie Howe'un öğrencileri, topladıkları 22 puanla 12. sırada yer alırken, bu mücadeleyi bir çıkış fırsatı olarak görüyor. Peki, Sunderland-Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SUNDERLAND-NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'de 16. haftada oynanacak Sunderland-Newcastle United maçı 14 Aralık Pazar günü saat 17.00'da başlayacak.

SUNDERLAND-NEWCASTLE UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Stadium of Light'ta oynanacak Sunderland-Newcastle United maçı beIN Sports MAX 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SUNDERLAND-NEWCASTLE UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sunderland: Roefs; Mukiele, Alderete, Ballard, Geertruida, Reinildo; Talbi, Xhaka, Sadiki, Le Fee; Brobbey

Newcastle United: Ramsdale; Livramento, Thiaw, Schar, Burn; Tonali, Guimaraes, Miley; Murphy, Woltemade, Gordon