Michael Amir Murillo kimdir, kaç yaşında ve nereli? Murillo istatistikleri

Ara transfer döneminin son gününe yaklaşırken, Michael Amir Murillo ismi Türk takımlarıyla anılmaya devam ediyor. Deneyimli isim hakkında sıcak gelişmeler yaşanırken, futbolcu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler ise "Michael Amir Murillo kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi soruları araştırmayı sürdürüyor. Öte yandan, Amir Murillo piyasa değeri de merak ediliyor. İşte, Michael Amir Murillo istatistikleri ve kariyeri...
2014-2017 San Francisco
2017 New York Red Bulls (Kiralık)
2017 New York Red Bulls II (Kiralık)
2018-2019 New York Red Bulls
2020-2023 Anderlecht
2023 - Marsilya
MICHAEL AMIR MURILLO İSTATİSTİKLERİ
Amerika, Belçika ve Fransa gibi ülkelerde toplam 342 maça çıkan Michael Amir Murillo, bu karşılaşmalarda 27 gol atarken, 34 asist yaptı. Panama Milli Takımı'nda ise 90 maçta süre bulan Murillo, bu karşılaşmalarda 9 defa rakip fileleri havalandırırken, 13 kez gol pası verdi.
MICHAEL AMIR MURILLO PİYASA DEĞERİ
Transfermarkt verilerine göre, Michael Amir Murillo piyasa değeri 10 milyon euro.
