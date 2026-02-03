CANLI SKOR ANA SAYFA
Michael Amir Murillo kimdir, kaç yaşında ve nereli? Murillo istatistikleri

Ara transfer döneminin son gününe yaklaşırken, Michael Amir Murillo ismi Türk takımlarıyla anılmaya devam ediyor. Deneyimli isim hakkında sıcak gelişmeler yaşanırken, futbolcu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler ise "Michael Amir Murillo kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi soruları araştırmayı sürdürüyor. Öte yandan, Amir Murillo piyasa değeri de merak ediliyor. İşte, Michael Amir Murillo istatistikleri ve kariyeri...

Giriş Tarihi: 03 Şubat 2026 Salı 23:26
Ara transfer döneminde geri sayım sürerken, Michael Amir Murillo'nun adı Türk kulüpleriyle birlikte anılmaya devam ediyor. Tecrübeli futbolcuya dair kulislerde yeni iddialar konuşulurken, futbolseverler de Murillo'nun kariyerine dair detayları merak ediyor. "Michael Amir Murillo kimdir, kaç yaşında, nereli?" soruları öne çıkarken, oyuncunun güncel piyasa değeri de dikkat çekiyor. İşte, Amir Murillo'nun istatistikleri, kariyer yolculuğu ve öne çıkan özellikleri…

MICHAEL AMIR MURILLO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Michael Amir Murillo, 11 Şubat 1996 tarihinde Panama'nın Colon bölgesinde dünyaya geldi. Atletik yapısı ile ön plana çıkan 29 yaşındaki Murillo, 1,84 metre boyuna sahip. Genellikle sağ bek mevkisinde oynayan Murillo, aynı zamanda stoper ve orta saha sağ bölgelerinde de forma giyiyor.

MICHAEL AMIR MURILLO HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Profesyonel futbolculuk kariyerine 2014'te San Francisco'da başlayan Michael Amir Murillo'nun oynadığı takımlar şunlar:

2014-2017 San Francisco
2017 New York Red Bulls (Kiralık)
2017 New York Red Bulls II (Kiralık)
2018-2019 New York Red Bulls
2020-2023 Anderlecht
2023 - Marsilya

MICHAEL AMIR MURILLO İSTATİSTİKLERİ

Amerika, Belçika ve Fransa gibi ülkelerde toplam 342 maça çıkan Michael Amir Murillo, bu karşılaşmalarda 27 gol atarken, 34 asist yaptı. Panama Milli Takımı'nda ise 90 maçta süre bulan Murillo, bu karşılaşmalarda 9 defa rakip fileleri havalandırırken, 13 kez gol pası verdi.

MICHAEL AMIR MURILLO PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre, Michael Amir Murillo piyasa değeri 10 milyon euro.

