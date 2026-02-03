Michael Amir Murillo kimdir, kaç yaşında ve nereli? Murillo istatistikleri

Ara transfer döneminde geri sayım sürerken, Michael Amir Murillo'nun adı Türk kulüpleriyle birlikte anılmaya devam ediyor. Tecrübeli futbolcuya dair kulislerde yeni iddialar konuşulurken, futbolseverler de Murillo'nun kariyerine dair detayları merak ediyor. "Michael Amir Murillo kimdir, kaç yaşında, nereli?" soruları öne çıkarken, oyuncunun güncel piyasa değeri de dikkat çekiyor. İşte, Amir Murillo'nun istatistikleri, kariyer yolculuğu ve öne çıkan özellikleri…