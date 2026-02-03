Beşiktaş Junior Olaitan transferini resmen açıkladı! İşte sözleşme detayları

Beşiktaş, Göztepe'den kadrosuna kattığı Junior Olaitan'la 1 yılı opsiyonlu 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada; Profesyonel futbolcu Junior Olaitan'ın nihai transferi hususunda Göztepe A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Junior Olaitan ile 3.5+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.
Junior Olaitan'a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz. ifadeleri yer aldı.
Kamuoyunun Bilgisine Ishola Junior Olaitan, Beşiktaş JK'ya transfer olmuştur. Olaitan'a kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, yeni takımında ve futbol kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz.#Göztepe pic.twitter.com/b1FMP1EYPV— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) February 3, 2026