Beşiktaş Junior Olaitan transferini resmen açıkladı! İşte sözleşme detayları

Beşiktaş, Göztepe'den kadrosuna kattığı Junior Olaitan'la 1 yılı opsiyonlu 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada; Profesyonel futbolcu Junior Olaitan'ın nihai transferi hususunda Göztepe A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Junior Olaitan ile 3.5+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Junior Olaitan'a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz. ifadeleri yer aldı.