CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş Junior Olaitan transferini resmen açıkladı! İşte sözleşme detayları

Beşiktaş Junior Olaitan transferini resmen açıkladı! İşte sözleşme detayları

Son dakika haberi: Beşiktaş, Göztepe forması giyen Junior Olaitan ile 3.5+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2026 Salı 23:35 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2026 Salı 23:41
Beşiktaş Junior Olaitan transferini resmen açıkladı! İşte sözleşme detayları

Beşiktaş, Göztepe'den kadrosuna kattığı Junior Olaitan'la 1 yılı opsiyonlu 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada; Profesyonel futbolcu Junior Olaitan'ın nihai transferi hususunda Göztepe A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Junior Olaitan ile 3.5+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Junior Olaitan'a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz. ifadeleri yer aldı.

Fatih Tekke: Rekor transfer teklifleri yaptık!
İkinci yarıda 'Fırtına' esti! İşte maçın özeti
DİĞER
Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında son durum! Victor Osimhen kaçıncı sırada?
Başkan Erdoğan'dan Arap basınına ABD-İran mesajı! Türkiye arabuluculuk için devrede: Kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazırız
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kante transferini Ajax da bekliyor!
Papara Park'ta bir gol daha iptal! İzleyin...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş yeni transferini duyurdu! Beşiktaş yeni transferini duyurdu! 23:34
Michael Amir Murillo kimdir, kaç yaşında ve nereli? Michael Amir Murillo kimdir, kaç yaşında ve nereli? 23:26
Tekke'nin gözünden kaçmadı! Röportajda gülümseten anlar Tekke'nin gözünden kaçmadı! Röportajda gülümseten anlar 23:12
Fatih Tekke: Rekor transfer teklifleri yaptık! Fatih Tekke: Rekor transfer teklifleri yaptık! 23:08
Muçi: Hocaların bana inanması performansıma etki ediyor! Muçi: Hocaların bana inanması performansıma etki ediyor! 23:02
Sait Karafırtınalar: Daha farklı bir skorla ayrılabilirdik! Sait Karafırtınalar: Daha farklı bir skorla ayrılabilirdik! 22:54
Daha Eski
Chibuike Nwaiwu galibiyeti değerlendirdi! Chibuike Nwaiwu galibiyeti değerlendirdi! 22:52
Papara Park'ta bir gol daha iptal! İzleyin... Papara Park'ta bir gol daha iptal! İzleyin... 22:32
İkinci yarıda 'Fırtına' esti! İşte maçın özeti İkinci yarıda 'Fırtına' esti! İşte maçın özeti 22:28
A. Efes 9 maç aradan sonra kazandı! A. Efes 9 maç aradan sonra kazandı! 22:25
Fabian Ruiz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Fabian Ruiz kimdir, kaç yaşında ve nereli? 22:13
F.Bahçeli yıldız PFDK'ya sevk edildi! F.Bahçeli yıldız PFDK'ya sevk edildi! 22:00